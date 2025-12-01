A modern, összetett minősítési rendszer 2009-es bevezetése óta többször is átdolgozta, szigorította, kibővítette a követelményeket az Euro NCAP, de állítják: 2026-ban olyan jelentős változások jönnek, amire még nem volt példa a program történetében.

A jelenlegi négy kategória – felnőtt utasvédelem, gyermek utasvédelem, gyalogosok és kerékpárosok védelme, vezetőtámogató rendszerek – helyett négy szituációs kategóriát vezetnek be. Ezek a biztonságos vezetés, az ütközéselkerülés, az ütközésvédelem és az ütközést követő biztonság; mindegyiken 100 pontot szerezhetnek az autók.

Biztonságos vezetés

A jelenleginél nagyobb figyelmet kapnak a vezetőfelügyeleti technológiák: nem elég a szem- és fejmozgás folyamatos, valós idejű követése, de az éberség észlelt szintjéhez kell igazítani a vezetőtámogató rendszerek érzékenységét is. Extra pont jár az alkoholos vagy kábítószeres befolyást észlelő rendszereknek, valamint a vezető cselekvőképtelensége esetén működésbe lépő autonóm fékvezérlésért.

Mérik a kezelőfelületek használhatóságát, különös tekintettel azok figyelemelvonó voltára (pl. gomb vagy érintőképernyő). Pontot érnek a biztonsági öv helyes viselését ellenőrző, a légzsákok működését ahhoz igazító rendszerek. A sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszerek hatékonyságát valós forgalomban, közúton mérik – erre számos más ponton is sort kerít az Euro NCAP; ez a 2026-os fejlesztések egyik legfontosabb eleme.

Ütközéselkerülés

Valósághűbb körülmények között tesztelik az ütközéselkerülő rendszerek hatékonyságát, a sávtartó funkció finom, zökkenőmentes működését, a vásárlók számára váratlan, kiszámíthatatlan reakciók előfordulását. Pontot fognak érni a téves pedálkezelést (fék helyett a gázra lép a sofőr) felismerő és megelőző rendszerek.

Ütközésvédelem

A jól ismert tesztprogramot szimulált utasok változatosabb portfóliójával bővítik: különböző testalkatú felnőtt és gyermek bábukat fognak bevetni, részben valós, részben virtuális törésteszteken. Az eddiginél szigorúbban értékelik a gyalogosgázolás során felmutatott védelmet.

Ütközést követő biztonság

Nézni fogják az elektromos kilincsek nyithatóságát, valamint az elektromos hálózat elszigetelését ütközés esetén. Megkövetelik, hogy a vészhívó rendszerek ne csak az esemény tényéről tájékoztassák automatikusan a mentőszolgálatokat, hanem az utasok számáról is.

Izgalmas követelmény, hogy a villanyautóknak időben tájékoztatniuk kell az utasokat arról, hogy ütközés vagy műszaki hiba miatt az akkumulátor elkezdett veszélyes mértékben felmelegedni, és tűzzel fenyeget.