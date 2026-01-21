Szusszanásnyi szünet után az új GLB modell összeszerelésével újra beindult az autógyártás Kecskeméten. A CLA-osztály gyártását nemrég Németországba helyezte át a Mercedes-Benz, de a magyar üzem nem maradt sokáig munka nélkül: a január 19-i hivatalos gyártósorindítással megkezdődött az elektromos hajtású nagy, akár hét üléssel is rendelhető családi szabadidő-autó gyártása. A rugalmas gyártósoron márciusban jelennek majd meg a GLB benzines (pontosabban 48 voltos mild-hibrid) példányai is; ezt követően az új A-osztály, majd a tervek szerint az idén elkészülő új csarnokban az új C-osztály összeszerelése is megkezdődik. Mindezt minap erősítették meg a kecskeméti üzemben tartott bemutatón, amin a Vezess is részt vett.

25 fotó

A GLB-ről a Vezess olvasói december eleje óta már minden lényeges adatot, infót tudhatnak, de röviden azért vegyük át ismét a lényeget. Az új GLB egy személyben váltja le a korábbi GLB modellt és az EQB villanyautót. Mindkettőnél hosszabb és szélesebb, de valamivel alacsonyabb. Méretei: 4732x1861x1687 mm.

A tengelytáv csaknem 2,9 méter (2889 mm), ami egyrészt irdatlan lábteret jelent a középső üléssorban, de azt is, hogy a felárért kérhető hátsó pótülések az elődmodell gyereküléseiből átminősültek kisebb termetű felnőttek számára is alkalmas helyekké. Az 540 literes csomagtartó kisebb, mint az előző GLB-é volt – viszont az elektromos modellbe előre is került egy 127 literes frunk!

Az elektromos GLB 200 (272 LE) vagy 260 kW-os (353 LE) teljesítménnyel, az utóbbi változat esetében összkerékhajtással készül. A 85 kWh nettó kapacitású akkumulátor akár 320 kW csúcsteljesítménnyel is tölthető DC-oszlopról. A hatótávolságot 500 km, a végsebességet 200 km/h fölé ígéri a gyártó – persze ezek a számok nem hívhatók le egyszerre.

Magára a kocsira most Kecskeméten a gyártásindító esemény protokolláris jellege miatt nem sok időnk jutott. Meghallgattuk, hogy mennyire örül a Mercedes is és a külügyi és külgazdasági miniszter is a 2022 óta realizált mintegy egymilliárd eurós kecskeméti befektetések termőre fordulásának, a 4500 munkahelynek, valamint annak, hogy az elektromos modellek akkumulátorainak összeszerelése is házon belül történik.

Megtapsoltuk, hogy a magyar Mercedes-gyár mérleg szerint szén-dioxid-semlegesen üzemel, valamint hogy a folyamatban lévő gyárbővítés keretében a Mercedes-Benz a kecskeméti telephelyen napelemparkot létesít és különös figyelmet fordít a vízfogyasztás és a hulladéktermelés folyamatos csökkentésére. Egy művészi performance keretében megnéztük, ahogy egy ipari robot és egy ember együtt jár valamiféle bizarr táncot.

Szerencsére végül azért csak kaptunk pár percet, hogy körbecsodáljuk a kocsit és be is ülhessünk az egyébként hamarosan tesztautóként hivatalosan is hozzánk érkező egyik első új példányba.

Várjuk is az autót nagyon, mert egyelőre nagyon vegyes benyomásaink alakultak ki a rövid fenékpróba és ajtócsapkodás után. A félelmetesen sok és nagy, faltól falig érintőképernyő-sort még emésztjük. Az ülés kényelmesnek tűnt, de az első sorban a vezetőt és az utast szigorúan elválasztó, a teret iszonyúan bekorlátozó, magasra emelt középkonzolt nem értjük.

Tetszett, hogy az ajtók alja rátakar a küszöbre, kiszálláskor nem leszünk sárosak. Nem tetszett, hogy a hátsó ajtó nem képes derékszögig nyílni. Kellemes volt a sok alcantarát tapogatni a kabinban, de nagyon nem volt kellemes a kesztyűtartó szomorúan olcsó műanyagtestét az ölembe nyitni.

A sok kormánygombnak örültünk. A virtuális klímakonzolnak nem. A mindenféle burkolat, szigetelés nélküli elülső raktérfedelet furcsálltuk. A hátsó ülésekben a helykínálattól el voltunk ájulva. A csomagtartóban, fóliában megtalált slusszkulcsot cukinak találtuk. A szellőzőrostélyok precíz kattanását-csattanását a végállásokban örömmel üdvözöltük ebben a Mercedesben is. A vicces kilincsek nélkül, úgy éreztük, meg tudnának lenni a GLB-vásárlók.

Amivel a kocsi azonnal levett a lábáról, azok a fényei. Elöl-hátul animált csillagok ragyognak a külső menetfényekben, a főfényszóró stilizált csillaga pedig akkor is nagyon komoly, ha nem bír nem eszembe jutni róla a Nissan Juke lámpája. A belső hangulatfények is látványosak, a hatalmas, elektrokromatikusan sötétíthető tetőablak pedig a külső fényekből is jó sokat be tud engedni, ha úgy akarjuk.

A rövid tapogatózás, üldögélés után abban vagyok egészen biztos, hogy ezt az egészet, ezt a jókora, stílusában inkább MPV, mint SUV jellegű, nehéz, erős, gyors, érdekes belső kialakítású családi villany- (és később hibrid) Mercedest mozgásában, működésében kell megtapasztalnunk ahhoz, hogy érdemi véleményt tudjunk mondani róla. Ami már most biztos: ez egy érdekes autó és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogyan szerepel majd a mindennapi használatban minden eddigi idők legnagyobb magyar Mercedese.

