A karosszéria arányai ismerősek a korábbi GLB / EQB modellekből, de a részletek újak: a hűtőmaszkot az elektromos verzión 94 darab animálható Mercedes-csillag díszíti, a központi csillag piactól függően részben vagy teljesen megvilágított. A hibrid krómozott pajzsot kap majd, megvilágított kerettel. Hátul a karosszéria teljes szélességében húzódó fénysáv határozza meg a GLB arculatát.

51 fotó

Alapfelszerelés a panoráma napfénytető, amely elektrokromatikusan sötétíthető, így nincs árnyékoló roló, ami javítva a fejteret. Éjszaka a napfénytető 158 csillaggal világítható ki.

Az utastérben kétszintű padlókonzol és három kijelző (10,25” digitális műszeregység, 14” központi érintőképernyő, 14” monitor az utas előtt) igazítja a Mercedes-Benz új elektromos normáihoz a GLB-t, a kijelzőcsokor különböző hangulati sémákban üzemeltethető. A kormánykeréken visszatértek a mechanikus kapcsolók.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 6

A GLB fedélzeti rendszerei vezeték nélkül frissíthetők, az autó mesterséges intelligenciával megtámogatott infotainment rendszere állandó kapcsolatban áll a felhővel, így a szolgáltatások jellemzően online jellegűek, illetve új funkciók vásárolhatók. A navigációs rendszer a Google Térképeken alapul.

A második sori ülések nagyobb felületen támasztják alá a combokat, az ülések eltérő szerkezetű szivacsozást kaptak, és az oldalirányú megtámasztás is javult.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 7

A leghátsó ülésen a korábbi 168 helyett 171 cm magas utasoknak jut hely, beszálláshoz a második üléssor 32 mm-rel nagyobb távon mozgatható előre, a hátsó oldalajtók nyílása nagyobb. A harmadik üléssorra is beépíthető kettő gyermekülés.

A tengelytáv (2889 mm) 6 centiméterrel nőtt az elődmodellhez képest, ami nagyobb lábteret (akár 68 mm) biztosít a második üléssoron. A fejtér is nőtt, az EQB-hez képest elöl 35 mm-rel, középen 64 mm-rel, leghátul 10 mm-rel.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 8

A csomagtartó az ötüléses modell esetén 540 liter, ami a 40/20/40 arányban osztott második sori ülés ledöntésével 1715 literre növelhető. A hétüléses verziónál 480/1605 literrel gazdálkodhatunk, a különbség a csomagtérpadló alatti üreg hiányából adódik. A második üléssor 140 mm-rel tologatható: ez az ötüléses modelleken opció, a hétülésesnél alapfelszerelés. Az orrban 127 literes üreget találunk; a hibrid verzióknál ez értelemszerűen nem áll rendelkezésre.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 9

Induláskor két tisztán elektromos modell közül választhatnak az ügyfelek, cikkünkben ezek adatai szerepelnek. Később jön egy belépő villanymotoros változat, valamint egy 1,5 literes, soros négyhengeres benzinmotorra épülő, 48V-os hibrid három eltérő teljesítményszinten.

Az első- és összkerékhajtással rendelhető hibridek 1,3 kWh kapacitású akkumulátorral, a nyolcfokozatú váltóba integrált villanymotorral készülnek majd, és akár 100 km/óra sebességig képesek tisztán elektromos üzemben haladni, amennyiben a teljesítményigény nem haladja meg a 20 kW-ot (27 LE.)

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 10

A bevezetéskor rendelkezésre álló két elektromos variáns a GLB 250+ with EQ Technology és a GLB 350 4MATIC with EQ Technology. Az előbbi 200, az utóbbi 260 kW (272, illetve 354 LE) csúcsteljesítményre képes. Mindkettőt ugyanazzal a nettó 85 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 11

A 800V-os architektúra nagy töltési teljesítményt (akár 320 kW) tesz lehetővé, de opcióként rendelhető egy belső egyenáramú átalakító, amely a 400v-os töltőhálózatokkal is kompatibilissé teszi az autót. Váltóáramról opcióként 22 kW-tal, alapkiépítésben 11 kW-tal tölthető az autó. Legnagyobb teljesítményen töltve 10 perc alatt akár 260 kilométerre elegendő energiát vehet magához a GLB.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 12
Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 13

Vontatni akár két tonnát lehet az autóval, a vonóhorog legnagyobb függőleges terhelése 100 kg, azaz akár elektromos kerékpárok szállítására is alkalmas. A manőverezést az első tengely alatti és előtti területet megjelenítő kameranézet, az „átlátszó motorházfedél” segíti, az összkerékhajtású változat Terrain terepüzemmódot is kap.

Összesen nyolc kamera, öt radar és tizenkettő ultrahangos érzékelő méri fel a GLB környezetét, a bemenő jeleket egy vízhűtéses számítógép dolgozza fel.

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 14

A keréktárcsák 20 colosak, a lengéscsillapító sportos és kényelmes állásba kapcsolható.

Az új Mercedes-Benz GLB és elődeinek méretei 

    Új GLB Előző EQB Előző GLB
Hosszúság mm 4732 4684 4634
Szélesség mm 1861 1834 1834
Magasság mm 1687 1701 1701
Tengelytáv mm 2889 2829 2829
Fordulókör m 11,9 11,8 11,7
Lábtér, 1. sor mm 1052 1045 1045
Lábtér, 2. sor mm 1008/939 940/910 940/937
Fejtér, 1. sor mm 1070 1035 1035
Fejtér, 2. sor mm 1026/1016 962/962 999/982
Fejtér, 3. sor mm 882 872 884
Csomagtartó l 540/480 495/465 565/500
Csomagtartó l 1715/1605 1710/1620 1805/1680
Csomagtartó elöl l 127

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 15

Az új Mercedes-Benz GLB elektromos hajtásláncainak adatai

    GLB 250+ with EQ Technology GLB 350 4MATIC with EQ Technology
Csúcsteljesítmény kW 200 260
Max. forgatónyomaték Nm 335 515
Akkumulátor   NMC (nikkel-mangán-kobalt) NMC (nikkel-mangán-kobalt)
Akkumulátor nettó kapacitás kW 85 85
Max. töltési teljesítmény, váltóáram kW 22 22
Max. töltési teljesítmény, egyenáram kW 320 320
10 perc töltéssel növelhető hatótáv (WLTP) km 225-260 215-255
Energia-felhasználás, vegyes kWh/100 km 18,3-15,8 18,6-15,9
Hatótávolság (WLTP) km 542-631 521-614
CO2-kibocsátás, vegyes g/km 0  
Gyorsulás, 0-100 km/óra mp 7,4 5,5
Végsebesség km/óra 210 210

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 16

A GLB-re még várnunk kell, a GLC azonban már megérkezett Magyarországra:

Megújult a legkisebb nagycsaládos Mercedes 17
Elbénázott autói után újra igazi Mercedes született
Bemutatkozott Magyarországon az új Mercedes-Benz GLC, amely…