A karosszéria arányai ismerősek a korábbi GLB / EQB modellekből, de a részletek újak: a hűtőmaszkot az elektromos verzión 94 darab animálható Mercedes-csillag díszíti, a központi csillag piactól függően részben vagy teljesen megvilágított. A hibrid krómozott pajzsot kap majd, megvilágított kerettel. Hátul a karosszéria teljes szélességében húzódó fénysáv határozza meg a GLB arculatát.

Alapfelszerelés a panoráma napfénytető, amely elektrokromatikusan sötétíthető, így nincs árnyékoló roló, ami javítva a fejteret. Éjszaka a napfénytető 158 csillaggal világítható ki.

Az utastérben kétszintű padlókonzol és három kijelző (10,25” digitális műszeregység, 14” központi érintőképernyő, 14” monitor az utas előtt) igazítja a Mercedes-Benz új elektromos normáihoz a GLB-t, a kijelzőcsokor különböző hangulati sémákban üzemeltethető. A kormánykeréken visszatértek a mechanikus kapcsolók.

A GLB fedélzeti rendszerei vezeték nélkül frissíthetők, az autó mesterséges intelligenciával megtámogatott infotainment rendszere állandó kapcsolatban áll a felhővel, így a szolgáltatások jellemzően online jellegűek, illetve új funkciók vásárolhatók. A navigációs rendszer a Google Térképeken alapul.

A második sori ülések nagyobb felületen támasztják alá a combokat, az ülések eltérő szerkezetű szivacsozást kaptak, és az oldalirányú megtámasztás is javult.

A leghátsó ülésen a korábbi 168 helyett 171 cm magas utasoknak jut hely, beszálláshoz a második üléssor 32 mm-rel nagyobb távon mozgatható előre, a hátsó oldalajtók nyílása nagyobb. A harmadik üléssorra is beépíthető kettő gyermekülés.

A tengelytáv (2889 mm) 6 centiméterrel nőtt az elődmodellhez képest, ami nagyobb lábteret (akár 68 mm) biztosít a második üléssoron. A fejtér is nőtt, az EQB-hez képest elöl 35 mm-rel, középen 64 mm-rel, leghátul 10 mm-rel.

A csomagtartó az ötüléses modell esetén 540 liter, ami a 40/20/40 arányban osztott második sori ülés ledöntésével 1715 literre növelhető. A hétüléses verziónál 480/1605 literrel gazdálkodhatunk, a különbség a csomagtérpadló alatti üreg hiányából adódik. A második üléssor 140 mm-rel tologatható: ez az ötüléses modelleken opció, a hétülésesnél alapfelszerelés. Az orrban 127 literes üreget találunk; a hibrid verzióknál ez értelemszerűen nem áll rendelkezésre.

Induláskor két tisztán elektromos modell közül választhatnak az ügyfelek, cikkünkben ezek adatai szerepelnek. Később jön egy belépő villanymotoros változat, valamint egy 1,5 literes, soros négyhengeres benzinmotorra épülő, 48V-os hibrid három eltérő teljesítményszinten.

Az első- és összkerékhajtással rendelhető hibridek 1,3 kWh kapacitású akkumulátorral, a nyolcfokozatú váltóba integrált villanymotorral készülnek majd, és akár 100 km/óra sebességig képesek tisztán elektromos üzemben haladni, amennyiben a teljesítményigény nem haladja meg a 20 kW-ot (27 LE.)

A bevezetéskor rendelkezésre álló két elektromos variáns a GLB 250+ with EQ Technology és a GLB 350 4MATIC with EQ Technology. Az előbbi 200, az utóbbi 260 kW (272, illetve 354 LE) csúcsteljesítményre képes. Mindkettőt ugyanazzal a nettó 85 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik.

A 800V-os architektúra nagy töltési teljesítményt (akár 320 kW) tesz lehetővé, de opcióként rendelhető egy belső egyenáramú átalakító, amely a 400v-os töltőhálózatokkal is kompatibilissé teszi az autót. Váltóáramról opcióként 22 kW-tal, alapkiépítésben 11 kW-tal tölthető az autó. Legnagyobb teljesítményen töltve 10 perc alatt akár 260 kilométerre elegendő energiát vehet magához a GLB.

Vontatni akár két tonnát lehet az autóval, a vonóhorog legnagyobb függőleges terhelése 100 kg, azaz akár elektromos kerékpárok szállítására is alkalmas. A manőverezést az első tengely alatti és előtti területet megjelenítő kameranézet, az „átlátszó motorházfedél” segíti, az összkerékhajtású változat Terrain terepüzemmódot is kap.

Összesen nyolc kamera, öt radar és tizenkettő ultrahangos érzékelő méri fel a GLB környezetét, a bemenő jeleket egy vízhűtéses számítógép dolgozza fel.

A keréktárcsák 20 colosak, a lengéscsillapító sportos és kényelmes állásba kapcsolható.

Az új Mercedes-Benz GLB és elődeinek méretei

Új GLB Előző EQB Előző GLB Hosszúság mm 4732 4684 4634 Szélesség mm 1861 1834 1834 Magasság mm 1687 1701 1701 Tengelytáv mm 2889 2829 2829 Fordulókör m 11,9 11,8 11,7 Lábtér, 1. sor mm 1052 1045 1045 Lábtér, 2. sor mm 1008/939 940/910 940/937 Fejtér, 1. sor mm 1070 1035 1035 Fejtér, 2. sor mm 1026/1016 962/962 999/982 Fejtér, 3. sor mm 882 872 884 Csomagtartó l 540/480 495/465 565/500 Csomagtartó l 1715/1605 1710/1620 1805/1680 Csomagtartó elöl l 127 – –

Az új Mercedes-Benz GLB elektromos hajtásláncainak adatai

GLB 250+ with EQ Technology GLB 350 4MATIC with EQ Technology Csúcsteljesítmény kW 200 260 Max. forgatónyomaték Nm 335 515 Akkumulátor NMC (nikkel-mangán-kobalt) NMC (nikkel-mangán-kobalt) Akkumulátor nettó kapacitás kW 85 85 Max. töltési teljesítmény, váltóáram kW 22 22 Max. töltési teljesítmény, egyenáram kW 320 320 10 perc töltéssel növelhető hatótáv (WLTP) km 225-260 215-255 Energia-felhasználás, vegyes kWh/100 km 18,3-15,8 18,6-15,9 Hatótávolság (WLTP) km 542-631 521-614 CO 2 -kibocsátás, vegyes g/km 0 Gyorsulás, 0-100 km/óra mp 7,4 5,5 Végsebesség km/óra 210 210

