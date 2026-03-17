Kerek évfordulóhoz érkezett az ABT: a céget 1896 áprilisában, azaz pont 130 éve alapították, amikor Johann Baptist Abt kovács- és kocsiépítő műhelye elkezdett a kor sátáni új találmányával: a ló nélküli szekérrel foglalkozni. 1920-ban már együttműködési megállapodást kötöttek a Horch és Audi márkákkal, innen pedig egyenes út vezetett a többszörösen átszervezett márkát 1965-ben megszerző Volkswagen-csoporthoz.

Idén három jubileumi modellel tervezi ünnepelni az elmúlt 130 évet az ABT, ebből az első az ABT RS6-LE 800. Ennek alapját a két évvel ezelőtt bemutatott, 760 lóerős ABT RS6 Legacy Edition adja, amely maga is egy különleges, limitált széria volt: az Audi RS6 huszadik születésnapjára épített kombiból összesen 200 darabot gyártottak.

Ennél jóval kevesebb: csupán 30 példányban készül majd az ABT RS6-LE 800, amelynek V8-as motorja – nem árulunk el titkot – kerek 800 lóerőre képes, a legnagyobb forgatónyomaték 890 Nm. A teljesítménynövelést saját fejlesztésű turbófeltöltővel, köztes töltőlevegő-hűtővel és olajhűtővel érték el.

A limitált széria nem csak erős, de látványos is. Nyers karbon felületek és matt arany fényezés párosa teremt lenyűgöző megjelenést, a kerekek kovácsolt, 22 colos darabok, a teljesítményhez képest visszafogott, ízléses az aerodinamikai csomag.

A nyolchengeres motor égéstermékei négy darab 102 mm átmérőjű végcsövön keresztül hagyják el a kipufogórendszert. A futóművet az ABS rugóstagjaival és kanyarstabilizátoraival építették át.

A belső térben Alcantara és fényes lakkozású, festetlen szénszálas felületek fogadnak, visszafogottan alkalmazott arany dekorelemekkel megbolondítva.

Az első üléseken a szokásos ABT logó mellett az RS6-LE típusnév is szerepel, akárcsak a küszöbbetéteken és a szőnyegeken.

Az autóhoz egy emlékérme is jár, amely igazolja a széria eredetiségét és ritkaságát.

Mindez persze nem olcsó: a csomag 108 ezer euróba kerül, plusz 11 460 euró az átépítés költsége – ez összesen forintban 46,7 milliónak felel meg – erre jönnek még rá az adók. Ez nem drágább, mint annak idején az eredeti ABT RS6-LE csomag, viszont értelemszerűen nem tartalmazza az Audi RS6 130 ezer euró (51 millió Ft) körül induló árát. Összességében nincs sok értelme 100 millió forint alatti költségvetéssel érdeklődni a cégnél.