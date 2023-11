Ahogy itt áll előttem bátran kijelenthetem: a jövőre tízéves Huracán továbbra is az egyik leglátványosabb autó az utakon, nemcsak a hazai forgalomban, de bárhol a világon. Saját fajtájából is kiemelkedik: onnan, ahol vannak szép, klasszikus és sportos formák, a Lamborghini ott is legdögösebb, legkülöncebb, sőt leginkább macho megjelenéssel bír.

Nemcsak felnőttfejjel látjuk ezt így, nem reprezentatív felmérésünk szerint a Matchboxot tologató korosztályban is a Lamborghini formái a legnépszerűbbek. Ez nem lehet a véletlen a műve, bár igaz, hogy ezzel az autóval nem lehet elbújni, nem lehet visszafogottan megjelenni, használatához szükséges egy jó adag extrovertáltság is, amely nem feltétlenül minden vásárló alapbeállítottsága.

Ahhoz, hogy a látványt élvezzem, le kellett guggolnom, mert a Huracán lapos, nagyon. Ebből a szögből éljük át igazán Filippo Perini által megrajzolt, a középmotoros Lamborghinikre jellemző ék alakot.

Üvöltve búcsúztattuk a Lamborghini szívómotorját 1 /28 Igazán különlegesre sikerült a rali stílusú Sterrato, amelyből 1499 darab készül Igazán különlegesre sikerült a rali stílusú Sterrato, amelyből 1499 darab készül Fotó megosztása: 2 /28 A két reflektor csak a távolsági fényszóróval együtt kapcsolható A két reflektor csak a távolsági fényszóróval együtt kapcsolható Fotó megosztása: 3 /28 A Sterratoban 610 lóerős az 5,2 literes V10-es, a többi modellben 640 A Sterratoban 610 lóerős az 5,2 literes V10-es, a többi modellben 640 Fotó megosztása: 5 /28 44 milliméterrel magasabb a Sterrato, de elöl-hátul szélesebb is kb. 3 centivel 44 milliméterrel magasabb a Sterrato, de elöl-hátul szélesebb is kb. 3 centivel Fotó megosztása: 6 /28 Vizes vagy saras úton van igazán elemében, ehhez a kormányon a Rally mód kiválasztása javasolt Vizes vagy saras úton van igazán elemében, ehhez a kormányon a Rally mód kiválasztása javasolt Fotó megosztása: 7 /28 190 centivel is elférni a Huracánban, de azért nem bőven 190 centivel is elférni a Huracánban, de azért nem bőven Fotó megosztása: 9 /28 Fotó megosztása: 10 /28 A két legutolsó modell: a Sterrato és a hátsókerék-hajtású Technica modell szürkében A két legutolsó modell: a Sterrato és a hátsókerék-hajtású Technica modell szürkében Fotó megosztása: 11 /28 Egyedi és ötletes a start/stop gomb - ezek a részletek nagyban emelik az utastér hangulatát Egyedi és ötletes a start/stop gomb - ezek a részletek nagyban emelik az utastér hangulatát Fotó megosztása: 13 /28 60-nál is több szín választható az utastérbe 60-nál is több szín választható az utastérbe Fotó megosztása: 14 /28 Győrben készül a V10-es szívómotor Győrben készül a V10-es szívómotor Fotó megosztása: 15 /28 A Huracán ezekben a változatokban kapható az utolsó évben: Technica, EVO Spyder, Sterrato, STO (balról jobbra) A Huracán ezekben a változatokban kapható az utolsó évben: Technica, EVO Spyder, Sterrato, STO (balról jobbra) Fotó megosztása: 17 /28 A féktávtól és a végsebességtől eltekintve a Sterrato is felveszi a versenyt a többi változattal A féktávtól és a végsebességtől eltekintve a Sterrato is felveszi a versenyt a többi változattal Fotó megosztása: 18 /28 Legelnek a vadak: 18-23 liter közötti fogyasztás jött ki a 600 km-es túra különböző szakaszain Legelnek a vadak: 18-23 liter közötti fogyasztás jött ki a 600 km-es túra különböző szakaszain Fotó megosztása: 19 /28 A lóerő és a hajtott kerekek száma is leolvasható a feliratból A lóerő és a hajtott kerekek száma is leolvasható a feliratból Fotó megosztása: 21 /28 A sportülés kicsit jobban tart és jobb helykínálatot nyújt A sportülés kicsit jobban tart és jobb helykínálatot nyújt Fotó megosztása: 22 /28 1339 kg mindössze az STO súlya 1339 kg mindössze az STO súlya Fotó megosztása: 23 /28 Igényes, egyedi kapcsolók Igényes, egyedi kapcsolók Fotó megosztása: 25 /28 Az EVO Spyder a másik összkerékhajtású Huracán, de itt jóval kisebb a helykínálat Az EVO Spyder a másik összkerékhajtású Huracán, de itt jóval kisebb a helykínálat Fotó megosztása: 26 /28 Kerámia féktárcsákat kap minden Huracán Kerámia féktárcsákat kap minden Huracán Fotó megosztása: 27 /28 A leggyorsabb, legkönnyebb változat STO névre hallgat A leggyorsabb, legkönnyebb változat STO névre hallgat Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Minden jelenlegi változat ugyanazon monocoque vázszerkezetére épül – ez karbon és alumínium keveréke, amelyet szintén alumíniumból vagy műanyagból készült elemek borítanak kívülről. Ezek egy részéhez nekünk magyaroknak is van közünk, hiszen a motorháztető, a sárvédők, az ajtók, az oldalelem és a kupénál a tető is, az anyacég az Audi magyar gyárában, Győrben készülnek, ahogy a motorja is.

Bikáról autóra száll a név A Lamborghininél réig hagyomány, hogy az új modell egy híres bikáról kapja a nevét. A Huracán elnevezés (ami spanyolul egyébként hurrikánt jelent) egy 1879-ben bátran küzdő bikától származik. A Sterrato névválasztás sem véletlen, de itt egyértelműbb az összefüggés: a szó olasz jelentése földút.

A baltával faragott Huracán Sterrato 4525 mm hosszú, 1956 mm széles, és 1248 mm magas. Utóbbi érték a kínálat legnagyobbika, ugyanis a Sterrato 44 mm-res emelést kapott, hogy aszfalton kívül is elboldoguljon, vagy ha úgy tetszik, ne akadjon fel lépten-nyomon egy fekvőrendőrön, vagy autókijáróban. Utóbbi kiküszöbölésére a többi modell egyébként gombnyomásra emelhető, de a Sterratoban már nincs szükség erre, így helyette ugyanazon gombbal az autó orrán elhelyezett rali stílusú reflektorok kapcsolhatók.

Alulról további páncél védi a technikát ebben a kivitelben, de normál szemszögből is könnyen felismerhető a modell az szélesebb kerékjárati íveken elhelyezett műanyag borításokról, az autó tetején elhelyezett szívócsőről, vagy a ballonosabb Bridgestone Dueler terepgumikról. Mindezek összessége a legegyedibb Huracán változatot adják megjelenésben, ami a szupersport-autók között is igazi relikvia lehet pár éven belül.