Húsz-harminc autó: évente ekkora forgalommal számol a Lamborghini frissen létrehozott magyarországi képviselete. Ez a márka globális forgalmának nem egészen 0,3 százaléka – ha reálisan nézzük, ez nem több kerekítési hibánál. Ehhez képest a Szerémi úti márkakereskedés megnyitóján a márka első számú embere, Stephan Winkelmann vezérigazgató is részt vett, hogy személyesen találkozzon a Lamborghini friss és potenciális új ügyfeleivel. A piac mérete, illetve a márka évek óta tartó szárnyalása fényében racionálisan értelmezhetetlen ez a gesztus, ugyanakkor segít megérteni azt a szemléletet, amellyel az idén hatvanéves gyártó a szupersport- és luxusmárkák piacán pozicionálja magát.

A ceremóniát megelőzően kerekasztal-beszélgetésen vehettünk részt Winkelmann úrral és szárnysegédjeivel. A márka közelmúltban megújult külső és belső arculata szerint kialakított bemutatóterem legfontosabb pontján ültünk le: az Ad Personam szobában, amelyet a későbbi tulajdonosi élmény előszobájának tekinthetünk.

Lamborghinit nem azért vásárolnak az emberek, mert szükségük van rá, hanem, hogy beteljesítsenek egy álmot. És ha már így van, legyen az autójuk pont olyan, amilyennek megálmodták. Ezt valósítja meg az Ad Personam program” – árulja el Winkelmann úr,

hozzátéve, hogy az Urus-vásárlók kétharmada, a Huracánt választó ügyfelek háromnegyede igénybe veszi a programot. Ami az idén nyugdíjazott Aventadort, a márka korábbi zászlóshajóját illeti, egyetlen példányt sem adtak el gyári állapotában.

Az ügyfél ebben a szobában kezd el ismerkedni a lehetőségekkel. A mintegy négyszáz különböző, bármikor alkalmazható szín mindegyikéről nem tartanak ugyan itt mintát, ám a Lamborghini kedvenc geometriai alakzatára, azaz hatszögletűre vágott mintalemezek több tucat lehetőséget szemléltetnek – ehhez jönnek a kárpitanyagok, az ajtóbehúzódó szalagok és az egyéb burkolatok szintén zavarba ejtően sokszínű választéka. Ha az itt fellelhető, többtucatnyi opció között megtalálja a neki tetszőt, máris leadhatják a rendelést.

Az Urus szabadidőjárműre és a V10-es Huracán sportautóra jelenleg másfél év a várakozási idő (mivel az utóbbi gyártása egy bő év múlva véget ér, erről már végleg lemondhat, aki most kapcsolt), az Aventador helyébe lépő Revuelto, a Lamborghini első plug-in hibrid típusa esetében inkább kettő és féllel számolhatnak az ügyfelek.

Stephan Winkelmann szerint ez többé-kevésbé ideális helyzet: „A luxusautók piaca kockázatos terep, itt mindennél fontosabb a stabilitás. Ennek nemcsak a gyártás tervezhetősége, hanem az ügyfelek érdekeinek a védelme miatt is nagy a jelentősége. Az egy-másfél éves várakozási idő hosszú távon garantálja az autók értékét – ha megnézzük, egy fiatal használt Lamborghini többe kerül ma a piacon, mint amennyiért egy újhoz hozzájuthatunk.”

Az Ad Personam programhoz visszakanyarodva, amennyiben az ügyfél nem érzi úgy, hogy rátalált az igazira, kereskedője felveszi a kapcsolatot a program Sant’Agata Bolognese-i központjával, ahol szakértői segítséggel válogathatnak a teljes palettáról – a Lamborghini nem véletlenül emlegeti magát előszeretettel a színek bajnokaként. Ha ez is kevés, akkor jön a teljesen egyedi árnyalat kikísérletezése, amire szintén van lehetőség – és ami értelemszerűen a költségeket és a várakozási időt is jelentősen növeli.

„Amikor elkészül egy Lamborghini, rövid közúti tesztvezetésen ellenőrizzük, hogy minden hibátlanul működik-e. Ezt követően kerül sor egy végső ellenőrzésre, ahol kijavítjuk a próbakör során elszenvedett apró esztétikai hibákat, és útnak engedjük az autót a kereskedőhöz. Amikor egy ügyfél eljön hozzánk, hogy személyesen konfigurálja az autóját, annak véglegesítése előtt mindig betérünk velük ebbe a csarnokba.

A forgatag láttán sokan a fejükhöz kapnak: álljunk meg, új ötletem támadt. És akkor kezdjük az egészet elölről. Mégis, az Ad Personam program a Lamborghini prosperálásának az egyik legerősebb oszlopa. Nagyon sok erőforrásunkat leköti, ezért jelenleg csak a töredékét tudjuk kihasználni a benne rejlő lehetőségeknek. Csak ismételni tudom magam: nem rekordokra és csúcsokra törekszünk, hanem hosszú távú stabilitásra.”

Ez egyben azt is magyarázza, hogy miért csak most, 2023-ban nyitották meg első kereskedésüket Magyarországon. A Lamborghini folyamatosan figyelemmel kíséri a potenciális piacok fejlődését: egy külön stáb járja a világot, elemzi a lehetőségeket, és javaslatokat tesz az igazgatótanácsnak. A legtöbbször egyébként ezzel párhuzamosan a kiszemelt piacról is érkezik megkeresés a Lamborghini felé – a márka száznyolcvankettő globális kereskedése közül egy sincs gyári tulajdonban, mindegyiket nagy tapasztalattal és komoly helyi piaci ismeretekkel rendelkező partnerek üzemeltetik.

„Minden esetben több jelöltet mérlegelünk. Ebben az üzletágban elengedhetetlen, hogy a legjobb emberekkel dolgozzunk együtt – nem a legjobb értékesítőket, a legjobb szerelőket keressük, hanem olyasvalakiket, akik megértik, miről szól a Lamborghini, akikben ügyfeleink is, mi is teljes mértékben megbízhatunk. A Porsche Inter Auto több országban, így Olaszországban is szerzett már tapasztalatot a Lamborghinivel, Magyarországon a cégcsoport más prémiummárkáit [Porsche és Bentley – a szerk.] is képviselik. Fontos, hogy pontosan akkora legyen a piac, amit maradéktalanul ki tudnak szolgálni – se kisebb, se nagyobb. Ezért nincsenek nálunk regionális képviseletek, mert az egészen más szintű felelősséget és koncentrációt feltételez.

És ezért van az is, hogy amennyiben a jövőben úgy látjuk, hogy eljött az ideje egy második magyarországi Lamborghini kereskedésnek, arról pontosan ugyanúgy szempontok és feltételek alapján döntünk majd, mint a mostani elsőről – más szóval, az esetleges két magyarországi kereskedésnek gyakorlatilag két külön, jól definiált piaccal kell rendelkeznie, különben egymás versenytársaivá válnak.”

A budapesti szalon megnyitója egyébként egybeesett a Revuelto magyarországi bemutatkozásával. A kereskedés egyébként már előre, látatlanban eladott három példányt a V12-es hibrid modellből – ez a következő három évre számukra allokált teljes mennyiség.

Amikor egy új szereplő jelenik meg a hálózatban, mindig nehezebb a dolguk, de igyekszünk segíteni őket, hogy igazságosan jusson nekik a rendelkezésre álló darabszámokból. Szigorúan matematikai alapon osztjuk el az éves kvótákat – előfordulnak ingadozások, de nekünk nem az eladások és a darabszámok a fontosak, hanem az ügyfelek – azt az évi húsz-harminc magyar vásárlót pontosan ugyanolyan nagy becsben tartjuk, mint a 2700-at Észak-Amerikában.

Ez pedig nem csak a vásárlási élmény és a szállítási idők miatt fontos, hanem azok miatt a megfizethetetlen extrák miatt, amelyeket ügyfeleinek kínál a Lamborghini. „Vezetési programokat, gyárlátogatásokat szervezünk, csupa olyan élményt, amelyet egyedül a leggazdagabb vásárlóink sem tudnának megvalósítani.”