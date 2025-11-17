Stressz sok minden miatt érheti az embert. A legenyhébb esetben egy crush ghostingolja az embert, és napokig azon kell rágódni, hogy vajon mi rosszat írtunk, mi lehet az oka az elutasításnak? Rosszabb esetben a munkahelyen csapnak össze a hullámok, nem jönnek a számok és az embert lekarmolja az ideg a szomorú Excel-táblák láttán.

A kevés alvás, a több liternyi kávé, a napi száz e-mail és a számtalan idegesítő hívás megteszi a hatását. A testünk lassan túlélőüzemmódba kapcsol. Ezzel viszont nem feltétlenül járunk jól, mert ez azt jelenti, hogy hamarosan megmutatkoznak a krónikus stressz első jelei.

Gyakori fejfájás, szívritmuszavar, állandósult fáradság

A tünetek közé tartozik a tompa fejfájás, valamint az ezzel társuló koncentrációs zavar. Ha ezt tapasztalod, akkor egyértelmű, hogy az agyad túlterhelt és pihenésért kiált. Az intenzív, vagy a szabálytalan szívdobogás érzése ugyancsak figyelmeztető jel. Ha nem egy hihetetlenül jó csaj láttán érzed ezt, akkor jó esélyed van arra, hogy túlhajtottad magad. Ha egy EKG-t rád kötnének, akkor minden bizonnyal a Mount Everestet rajzolná le a papírra.

A túlzott stressz állandó fáradtság-érzéssel és alvászavarokkal társul. Nem tudsz kikapcsolódni, még alvás közben sem. Ha az álmaid közben is éppen egy meetingen ülsz, akkor könnyen lehet, hogy olyan vastag szeletet hasítottál a stressz kenyeréből, amivel jó ideig nem fogsz tudni megküzdeni. Észre sem veszed, de ebben a fázisban az ember már ingerlékeny és a hétköznapi kihívásoknak sem örül. A hangulatingadozások egyértelműen azt mutathatják, hogy az idegrendszered túlterhelt.

Váratlan izomfájdalmak

A testünk természetesen ilyenkor megpróbál kompenzálni. Az étvágytalanságot falási rohamok válthatják fel, ami a gyomornak sem tesz jót. A hirtelen bevitt étel miatt jelentkezhet hasfájás, esetleg puffadás vagy hasmenés is.

Reggel is találkozhatsz kellemetlen tünetekkel: próbálsz egy jót aludni, de arra ébredsz, hogy fáj a nyakad, nem tudod elmozdítani egy irányba. Az izomfeszülés, a hát- és nyakfájás ugyancsak a stressz velejárója. A stressz szorít és nem ereszt.

Végül, de nem utolsósorban fontos említést tenni még a hideg kéz-láb és izzadás szindrómáról. A stresszizzadás bizonyos helyzetekben jelentkezhet, tanúskodva ezáltal az idegrendszered túlterheltségéről. Ilyenkor a legenyhébb helyzetben, például egy első randi esetén is gyöngyözhet a homlokod, és úgy nézhetsz ki pár perc múlva, mint aki körbe futotta a Balatont.

Tartsd kordában a stresszt! Fordíts minden nap legalább 15 percet a meditációra és a gondolataid lenyugtatására. A mély, koncentrált légzés segít lenyugtatni az idegeidet még egy nehéz nap után is. Gondolj arra, hogy ahogyan egy motornak, úgy a szívednek sem tesz jó, ha folyamatosan túl van túráztatva. A stresszes napokat, időszakokat túl kell élni, de a hatásokat is ellensúlyozni kell, máskülönben úgy fogsz kinézni fiatal felnőtt korodban, mint Gandalf a Gyűrűk urából.

HIRDETÉS

Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. 30 és 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!