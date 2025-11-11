A 61-es főút mentén járőröztek a tolnai rendőrök, amikor a hétfő kora délutáni órákban, miközben Dombóvár irányából haladtak Nagykónyi felé, egy szemből érkező autós jócskán túllépte a megengedett sebességet – írja a Police.hu.

A menet közbeni mérés során 189 km/órás értéket jelzett a műszer.

A Mercedes-Benz sofőrjét megállították, a több mint kétszeres sebességtúllépésre viszont nem tudott érdemi magyarázatot adni. Elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy túllépte a 90 km/órás sebességhatárt, nem is kicsit.

A figyelmetlensége 312 ezer forintjába kerül a tavaly augusztusban szigorított büntetési tételek értelmében, ezen kívül 8 büntetőpontot is kapott.

