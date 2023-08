A Dacia Spring az európai piac legolcsóbb, teljes értékű elektromos autója, ám ez rövid időn belül megváltozhat, ha hihetünk a Fiat fejlesztéseivel kapcsolatos pletykáknak.

Úgy tudni, 2024 nyarán, a márka 125. születésnapján egy sor vadonatúj modellt fognak leleplezni, köztük a Fiat Panda utódját. A divatos kisautó Fiat 500, a városi crossover Fiat 600 és a Fiat Topolino mopedautó mellé negyedik elektromos modellként felsorakozó újonc állítólag kifejezetten megfizethető autóként erősíti majd a márka portfolióját.

Kiüthetik a nyeregből a Daciát 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ahogy a Fiat első számú embere fogalmazott: egyszerű, vidám, különleges autóban gondolkodnak, mert „a minimalista autó élmény, ha olasz, de kínszenvedés, ha bárki más gyártja.”

Ezzel összhangban áll az a feltételezés, hogy az új generációs Panda – legalábbis szellemiségét tekintve – a 2019-es Fiat Centoventi tanulmányautóból építkezhet.

A Fiat Centoventi nem egyszerűen olcsó autóként mutatkozott be négy évvel ezelőtt, hanem egy olyan, minimális tudású alapként, amelyet mindenki lehetőségei és igényei szerint bővíthet tovább. Ha a cserélhető ülések, kárpitok és tetőszerkezetek koncepciója túlságosan merész is, az extra akkumulátorokkal bővíthető hatótávolság vagy a műszerfalat helyettesítő okostelefon olyan ötlet, aminek nagyon is volna létjogosultsága napjainkban.