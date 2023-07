Ízelítőt már korábban kaptunk a Fiat mopedautójából, a Topolinóból, mostanra az olaszok hivatalosan is bemutatták, igaz, nem gondolták túl az apró, valahol mégis cuki újdonságukat, hiszen az „kísértetiesen” hasonlít a Citroënére, azaz a My Ami Buggyra. Mivel mindkét márka ugyanúgy a Stellantis égisze alá tartozik, ez kicsit sem meglepő, olyannyira nem, hogy az Opel még két évvel ezelőtt „befogadta” a kínálatába.

Valóban parányi, mindössze 2,54 méter hosszú a Fiat újdonsült négykerekűje – talán mondani sem kell, de immár az olasz gyártó legkisebb elektromos járművéről van szó. Két különböző konfigurációban is elérhető a Citroën Ami olasz ikertestvére: a zárt karosszériájút nyilvánvalóan városi használatra szánták, míg a nyitott változat, azaz a Topolino Dolcevita természetes élőhelye a tengerpart. Ez utóbbi esetében a tengerparti életérzést nagy vászontetővel igyekeztek nyomatékosítani, az ajtókat pedig kötelekre cserélték.

Nézd meg képeken az új, pici Fiatot, és annak nyitott tetős, tengerparti változatát (a képre kattintva galéria nyílik):

14 évesek is vezethetik a Fiat újdonságát 1 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 2 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 3 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 5 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 6 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 7 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 9 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 10 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 11 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 13 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 14 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 15 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: 17 /17 Fotó: Fiat/Stellantis Fotó: Fiat/Stellantis Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A névlegesen több évtized után visszatérő Topolinóhoz több, hétköznapi szemmel nézve szokatlan kiegészítőt is kínálnak. Ilyen a tágas, biciklis mintára csomagtartóra rögzíthető táska, az USB-csatlakozós ventilátor, a Bluetooth-hangszóró, a hideg és meleg italok tárolására egyaránt alkalmas termálvizes palack, valamint a kétféle, adott esetben strandtörülközőként is funkcionáló üléshuzat.

Karosszériaváltozattól függetlenül csak egyetlen, türkizzöldes árnyalatban (Verde Vita) érhető el az aprócska Fiat, ahogyan a kerékdizájn és a belső konfiguráció is egységes. Csakúgy, mint az Ami esetében, a Fiatot is 14 éves kortól vezethetik azok, akik rendelkeznek motoros jogosítvánnyal, de a legtöbb európai piacon már 16 éves kortól használható – persze, országonként nagyon is eltérő a szabályozás:

Ennek persze hátulütője is van, hiszen a Topolino 5,4 kWh-s akkumulátora nem egy erőmű, de legalább négy óra alatt fel lehet tornázni a töltöttségi szintjét 0-ról 100 százalékra. Ezt a folyamatot viszont sűrűn meg kell ismételni, hiszen a hatótávolsága akár a 75 kilométert is elérheti, a végsebessége pedig 45 km/óra, tehát ilyen értelemben is kifejezetten városi, illetve tengerparti poroszkálásra találták ki.

Franciaországban és Olaszországban már rendelhető a Topolino, amit az első vevők várhatóan az év végén vehetnek majd át. Közel 10 ezer eurót, azaz nagyjából 3,8 millió forintot kérnek el érte, ami azt jelenti, hogy több mint 700 ezer forinttal drágább, mint a modell, amit átcímkéztek. Annyi a különbség, hogy ez (papíron) olasz.

VIDEÓN A FIAT TOPOLINO: