Várhatóan tovább szigorítják a kezdő jogosítványra vonatkozó szabályokat Olaszországban: ahogyan arról a Quattroroute nyomán a Drive beszámolt, az olasz minisztertanács új határozata alapján a kezdő járművezetőkre az eddiginél is szigorúbb korlátozások lépnek érvénybe azt illetően, mennyire erős járműveket használhatnak az utakon.

Maga az előírás nem új keletű: amikor életbe léptették, a friss jogosítvánnyal rendelkező járművezetőket csak az első évükben érintette a szigorítás, mégpedig a 95 lóerőt (70 kW) vagy a tonnánként 75 lóerőt (55 kW) meghaladó teljesítményű autókra vonatkozóan. Ezt fogják kibővíteni azokra a hibrid, illetve elektromos hajtású járművekre, melyek 88 lóerősnél (65 kW) erősebbek, továbbá az eddig egyéves időtartamot három évre hosszabbítják meg, amint a kormány is áldását adja a törvényjavaslatra, ami már csak idő kérdése.

Olaszországban 18 év a jogosítványszerzés törvényes alsó korhatára, vagyis amennyiben elfogadják a módosított korlátozást, a kezdő sofőrök még a 20-as éveik elején is szerényebb teljesítményű autókba kényszerülnek, holott eddig adott esetben már 19 évesen szintet léphettek lóerők tekintetében. Fontos azonban leszögezni, hogy a teljesítménycentrikus szigorítás nem életkorhoz kötött, a három év a jogosítvány megszerzésének napjától él.

Magyarán: az előírás az Olaszországba költöző, illetve helyi jogosítványt szerző külföldi vezetők mellett azokra is vonatkozik, akik valamilyen oknál fogva csak később szereznek jogosítványt.

Azt egyelőre nem dolgozta ki az olasz kormány, hogyan fogják érvényesíteni a szigorúbb szabályozást azok esetében, akik például két éve rendelkeznek érvényes jogosítvánnyal, és így – a jelenleg hatályos előírásokat követve – már nagyobb teljesítményű gépjárművet vezethetnek.

Ugyan Magyarország ebből a szempontból határozottan kivételt jelent, sok más országban alkalmaznak már hasonló korlátozásokat a kezdő vezetőkkel szemben. Mint arra a szakportál rámutatott, Ausztráliában 177 lóerőnél erősebb autókat nem szabad vezetni friss jogosítvánnyal, illetve egyre több országban terelik tudatosan a fiatalokat az alsóbb kategóriás, alacsonyabb teljesítményű járművek, adott esetben a mikroautók felé.

Ez utóbbinak egy érdekes példáját azok tapasztalhatják, akik például Svédországban szeretnének igencsak fiatalon részt venni a közúti közlekedésben. Erre lényegében egy külön kategóriát is létrehoztak: az ún. A-traktorokról tudni érdemes, hogy úgy néznek ki, mint bármelyik hétköznapi autó, azzal a különbséggel, hogy maximum 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek, és csak egy utas szállítható velük. A segédmotoros kerékpárra is érvényes vezetői engedély viszont már 15 évesen megszerezhető. Ennek ellenére ugyanúgy – akár több- – milliós nagyságrendű árfekvésben mozog az A-traktorok ára, amikkel kapcsolatban további intézkedéseket is belengettek: a jövőben a biztonsági öv és a téli gumi használatát is kötelezővé tehetik.

Magyarországon a hasonló jellegű, zárt utasterű, motornál nagyobb járművek a B1-es kategóriába tartoznának, ezt viszont nem oktatják itthon, mivel a B1 és a B kategóriás jogosítvány alsó korhatára között minimális az időkülönbség, de vannak már törekvések annak érdekében, hogy ez változzon a jövőben.

Más rendszer érvényes a motoros jogosítványok esetében, hiszen több kategória is létezik idehaza: 50 cm³-nél nem nagyobb segédmotorra már 14, maximum 125 cm³-es és 15 lóerőt (11 kW) nem meghaladó teljesítményű motorkerékpárra pedig 16 évesen szerezhető vezetői engedély. Az AM-et és az A1-et a 18 éves kortól elérhető A2-es kategória követi a sorban, ami maximum 48 lóerős (35 kW) motorokra érvényes, míg a teljesítménykorlátozás nélküli jogosítványra egy-két kivételtől eltekintve 24 éves kortól lehet pályázni.