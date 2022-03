Svédországban van egy járműkategória, ami igazi fából vaskarika. Eredetileg a II. világháború utáni nehéz gazdasági helyzet szülte, de ma már a fiatalok számára ad lehetőséget a közlekedésre és az önkifejezésre.

Ez az A-traktor, vagy EPA-traktor, ami a nevével ellentétben ma már nem jelent valódi mezőgazdasági gépet. Eredetileg a háború utáni géphiányt akarták enyhíteni a kategóriával, így a földművesek bármilyen munkára fogható, guruló gépezetet bevethettek a földeken.

Az első ilyen munkaeszközöket a Ford A és AA modellekből alakították át, valószínűsíthetően innen ered a manapság is elfogadott A-traktor elnevezés. A valódi traktorok végül visszatértek a földekre, a kategória azonban megmaradt. Hiába akarták a 70-es években törvényi erővel beszüntetni, a közfelháborodás miatt visszavonták a tervezetet. A helyiek egyszerűen nem akartak lemondani a régi autók újrahasznosításának szabadságáról. A különleges járműveket ettől fogva nevezték hivatalosan is A-traktornak, és regisztrálták őket mezőgazdasági eszközként.

A törvény szerint a jármű maximális sebessége 30km/óra lehet, a kötelező platóbetét alapterülete nem haladhatja meg az 1,25 négyzetmétert. Ha manuális váltóval szerelt, akkor csak az első három fokozat használható.

Az A-traktor hátulján elhelyezett elakadásjelző háromszöget 1978 augusztusában vezették be önkéntes alapon, de 1982. január 1-jétől az A-traktor követelményévé vált.

A kategória fennmaradásának titka, hogy ezek a gépek lehetőséget adnak a kamaszoknak az autózásra. A jogosítvány megszerzésének korhatára 18 év, ezeket a lassú járműveket viszont már 16 éves kortól vezethetik a fiatalok. Két év a kamaszkorban hosszú idő, és azalatt ezeken a kocsikon kiélhetik a kreativitást, rengeteg egyedi darab készül az A-traktorokból, a vérbeli hot-rodoktól kezdve a rózsaszín, platós Volvókig.

A helyi használtautós oldalakat böngészve akadnak egészen döbbenetes találatok. Alig pár éves autókat is átalakítanak A-traktorokká, aki meg tudja fizetni, az akár olyan Range Rovert is vehet a türelmetlen gyereknek, amiből kivették a hátsó üléseket és egy rácsot szereltek be az első üléssor mögé, hiszen ezekkel nem lehet négy személyt szállítani.

Ráadásul fenntartásuk olcsó, a befizetendő költségek minimálisak, így vidéken a jogosítványt nem szerzőknek, vagy az azt valamilyen okból elvesztőknek is alternatívát nyújtanak az elvileg 30 km/óra végsebességre (a valóságban azért tudják az 50 km/órát) képes gépek.