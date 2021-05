Jópofa, praktikus és olcsó városi közlekedési eszközként mutattuk be bő egy évvel ezelőtt a Citroën Amit, a Stellantis égisze alá kerülő francia márka elektromos hajtású mopedautóját. Úgy tűnik, az FCA és a PSA összeolvadásából létrejött konszern az amerikai piacra is szeretne betörni parányi méretű villanyautójával – habár logikai értelemben megkérdőjelezhető az, ahogyan mindezt tervezi.

A Carbuzz cikke szerint egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy tényleg felbukkanhat az Ami az Egyesült Államokban, de van egy bökkenő: nem lehet majd megvásárolni. Európában ezzel láthatóan nem lesz probléma, hiszen Franciaországban – állami támogatás nélkül – 2,3 millió forintnak megfelelő összegért juthatnak hozzá a maximum 45 km/órával guruló villanymopedhez.

Ahogyan az látható, a Free2Move autókölcsönző amerikai részlege LinkedIn-oldalán már napokkal ezelőtt beharangozta, hogy „Franciaországból szeretettel” érkezik kínálatuk legújabb tagja. Habár a lényeget próbálták elsötétíteni, a formája elég egyértelműen az Amiéra hajaz, ami rövidesen felbukkanhat Washington utcáin is, továbbá idő kérdése az is, hogy Oregonban és Portlandben is megjelenjen a szolgáltatás.

A hivatalos megerősítésre tehát még várni kell, amennyiben viszont megszületik a megállapodása a Free2Move USA és a Stellantis között egyetlen hétre potom 350 dollárért, vagyis több mint 100 ezer forintért bérelhetjük ki, ami lehet, hogy sokak ingerküszöbét megüti majd, amint belegondolnak abba, hogy egy olyan autóról van szó, aminél egy töltéssel alig 70 kilométert lehet megtenni.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Free2Move szolgáltatási megállapodása tartalmaz egy 500 mérföldes (kb. 800 km-es) limitet, vagyis minden egyes megtett kilométer 130 forintba kerül majd. Ami sok, az sok? – merülhet fel egyesek részéről a szellemes, áthallásos kérdés.