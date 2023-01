Visszatérhet a Fiat Topolino

A Fiat 1936-ban, a világválság csúcsán mutatta be miniatűr autóját, amely ugyan hivatalosan a Fiat 500 típusnevet kapta, de mindenki Topolinóként ismerte. 20 év alatt félmillió darabot gyártottak és adtak el az alig több mint 3,2 méter hosszú, nem egészen 1,3 méter széles autóból.

A Topolinóval a Fiat ráérzett igazi erősségére, az ezt követő évtizedek során egymás után mutatták be zseniális kisautóikat – hogy messzebb ne tekintsünk, az 500-as név alatt számtalan további típuscsalád több generációja is futott, illetve fut a mai napig.

Jelenleg a Panda és a crossoverrel erősített 500-as család mellett nem sok vizet zavar a világpiacon a Fiat, ezek a modellek viszont töretlenül népszerűek, így logikus lenne a törekvés, hogy tovább bővítsék kisautó-kínálatukat – logikusan lefelé.

Amíg a Fiat csak a Chryslerrel osztozott technológiákon és platformokon, ez meglehetősen költséges és időt rabló vállalkozás lett volna. Most viszont, a Stellantis-csoport tagjaként hozzáfér az egykori PSA-csoport fejlesztéseihez is – a Citroën portfoliójában pedig meg is találhatja azt a típust, amelyből akár modern kori Topolino is lehet.

A Citroën Ami (és annak ikertestvére, az Opel Rocks-e) városi forgalomra méretezett méreteivel és hajtásláncával annak ellenére sikeresnek mondható, hogy egyértelműen csak második (vagy inkább harmadik) járműként állja meg a helyét bármely háztartásban.

A Fiat hivatalosan még nem nyilatkozott a kérdésben, de a brit Auto Express beszámolója szerint Olivier François maximálisan támogatja az ötletet, két feltétellel: radikálisabb, látványosabb dizájnt szeretne adni a márka miniautójának, illetve a jelenleginél jóval nagyobb gyártási kapacitást kell biztosítania. Mivel pedig a Stellantis vezérkara a közelmúltban jelentős beruházást hagyott jóvá, amivel 50 ezer darabra bővíthetik a Citroën Ami marokkói gyártóüzemének éves kapacitását, jók az esélyei a Topolino visszatérésének.