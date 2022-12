Tavaly mutatta be parányi villanyautója, az Ami Buggy-kivitelét a Citroën, melyből mindössze 50 darabot dobtak piacra. Sikerét jól mutatja, hogy június 21-én 18 perccel azután, hogy megnyitották a rendelési felületet, már egyetlen példány sem volt belőle.

Ezt mérlegelve a francia gyártó úgy döntött, hogy

további 1000 darab My Ami Buggyt kínál eladásra, ugyanúgy limitált széria keretében.

A korábbinál hússzor nagyobb sorozatot 2023 első negyedévének végén fogják értékesíteni. Az érdeklődőknek ezen a linken kell majd regisztrálniuk, mivel bármikor elkezdhetik a rendelések felvételét. Az első My Ami Buggy-tulajdonosok nyár végén kaphatják meg autójukat.

Az majd csak tavasszal derül ki, hogy miben, de a készülő, terepre és tengerpartra szánt limitált széria eltér az elődjétől, és „tartogat néhány meglepetést”.

Görögországban és Olaszországban az Ami hétköznapi változata már a rendőrséget és a parti őrséget is szolgálja. A Citroën közleménye szerint a sztenderd modellt 14-től 94 éves korig minden korosztály vezeti. Amellett pedig, hogy a hatóságok karbonsemleges célkitűzéseihez is hozzájárul a típus, van, ahol szállóvendégek kisebb kirándulásainál is bevetik.