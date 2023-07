Villanymotorral érkezik a Fiat új városi szabadidőjárműve

Visszatérés a B szegmensbe – így harangozta be újdonságát a Fiat, pedig eddig sem maradt távol tőle: jelenleg is kapható az 500X, az 500-as crossoverré felfújt változata.

Az utódmodell, a Fiat 600 (amely most 600e-ként mutatkozott be, de 2024 derekától hibrid hajtáslánccal is kapható lesz) optikailag ugyanúgy az aktuális 500-ashoz (500e) igazodik, a párhuzam folytonossága tehát fennmarad. Nem csak ebben követi az 500X példáját a 600e: ahogy elődje osztozott műszakiságán a Jeep Renegade-del, úgy most a Jeep Avenger génjei fedezhetők fel a Fiatban (vagy fordítva).

Fiat 600e Fiat 500X Jeep Avenger Hosszúság mm 4171 4248 4084 Szélesség mm 1781 1786 1776 Magasság mm 1523 1600 1528 Tengelytáv mm 2562 2570 2562 Csomagtartó l 360 / 1231 350 355

Azonos a Jeep és a Fiat hajtáslánca – a 115 kW / 154 lóerős csúcsteljesítményű, 260 Nm maximális forgatónyomatékú villanymotor, az 54 kWh kapacitású akkumulátor, a 100 kW-os gyorstöltő rendszer, a 400 km körüli hatótávolság (WLTP). A 9,0 mp-es gyorsulás 0-100 km/órára, a 150 km/órás végsebesség.

Az azonosságok a beltérben folytatódnak – nemcsak a funkciók, de a szerelvények tekintetében is. Ugyanaz a kormány (mínusz az alsó küllő), ugyanaz a rafinált, összehajtogatható fedél az azonos padlókonzolon, ugyanazok az irányváltó és klímaszabályozó gombok, megegyező légbefúvó rostélyok.

Azonosak a 10,25, illetve 7 colos kijelzők, bár a digitális műszeregység árnyékolója kerek, mint az 500-asnál; szintén a klasszikus kisautót idézi az ovális, fényezett műszerfali panel. A nyolc színben variálható hangulatvilágítás viszont megint közös a Jeep Avengerrel.

Kiviteltől függően 15, 16 vagy 18 colos keréktárcsákat kapunk, egyedi rajzolattal; szintén új dizájnt mutatnak az autó számtalan pontján feltűnő 600-as logók.

A Fiat felszereltsége kimagasló: akár masszázsfotel is kérhető a vezetőnek, a széles körű vezetőtámogató funkciók pedig akár 2. szintű autonóm vezetést (dugókövetés) is lehetővé tesznek. Van online navigáció, és egy sor funkció a távolból, telefonról vezérelhető.

