Nemcsak a komolyabb megjelenés, a magasabb üléspozíció miatt jár jobban, aki a Yaris helyett a Yaris Crosst választja, hanem jóval nagyobb belteret is tud belakni, ami főleg a hátsó sorban teszi boldogabbá az utazást. Ha sikerül 190 centis magassággal és 46-os lábbal bemászni a szűk ajtónyíláson, akkor már élhető a hely hátul is. Bútorozása szemnek, kéznek is kellemes, különösen az ajtók textilborítása üdítő, ami ugyanígy néz ki a sima Yarisban is. Persze alatta műanyag van, de mégis jobb így hozzáérni. Rakodóhely általában nem sok jut egy kisautóba, itt mégis lehet pakolni az ajtózsebbe – akár palackot is -, van könyöklő, a két ülés között pohártartó, és ami a legjobb, aránylag magasan, szem előtt utaztathatjuk a telefont is, hánykolódás és kábelelhelyezési mizéria nélkül.

Ülései kényelmesek, a magasabb építés miatt a kilátás is jó az autóból, bár hátra nem nagyon kell nézni, azt megoldja a vezető helyett a kamera is. Műszerfala félkörökből áll, a két szélen az energiaáramlást mutató bal oldali – hibrid változatnál – és a kombinált üzemanyagszintet és hűtőfolyadék-hőmérsékletet mutató analóg műszer között középen egy kijelző található, ami a sebesség és minden más izgalmas adattal tájékoztatja a vezetőt. A középkonzolon nagy, átlagos képminőségű kijelző trónol, amire a könnyebb kezelhetőség érdekében igazi gombokat is biggyesztettek. Szintén örömteli, hogy a kétzónás klíma is tekerőgombokkal vezérelhető.

Csomagtartójának mérete a hajtástól függ, az elsőkerekes változatokban 397 literes, aki összkerekes Yaris Crosst vásárol, annak viszont 320 literrel kell gazdálkodnia. Üléseinek háttámlái 40:20:40 arányban ledönthetők, így középre hosszú dolgokat is be lehet tuszkolni a két szélső ülés megtartásával. Csomagtartója jól variálható, dupla fenekű, és a két darabban állítható padló magassága is változtatható, és vannak csomagrögíztő fülek is, de hevederekkel és némi Tetris tudással két kerékpárt is be lehet pakolni hátra.