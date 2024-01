Belül már nem szúrnak olyan hamar szemet a változások, mint kívül. A legnagyobb újítást a frissített infotainment jelenti, mellyel találkozhattunk már az újabb Peugeot- és Citroën-modellekben. Teljesen digitális is lehet a műszeregység, ebben az esetben 7 colos felületen jelennek meg az adatok. Lépkedni a bal bajuszkapcsoló segítségével lehet az oldalak között.

Középen 10 colos érintőképernyővel találkozunk. A fedélzeti rendszer menüje egyszerű és átlátható, és mivel vezeték nélkül is képes tükrözni a mobilunkat, gyakorlatilag csak akkor találkozunk vele, amikor a klímabeállításokkal foglalkozunk. Kapott fizikai gombokat is a klímavezérlés, de hogy honnan jöjjön a levegő, azt a képernyőn kell kitapogatnunk. Fura ez a félmegoldás.

Eltűnt a bumfordi fokozatválasztó kar, helyére a Stellantis számos modelljéből ismert kapcsoló került. A beltér kellemes hangulatú, még a sok fényes felületű műanyag ellenére is. A színes külső után a belső kissé monokróm, a fehér sáv szinte elvész a műszerfalon.

Kényelmesek a fűthető ülések, egyidejűleg jól is tartanak. Hétköznapi használatra és hosszabb utakra egyaránt ideálisak, az ülőlap hosszával pedig a nyurgább lábúak is elégedettek lehetnek. Széles tartományban állítható a bőrborítású, fűthető kormány és az ülés pozíciója is, legfeljebb a hátsó sor jár pórul egy langaléta sofőr mögött.

A 178 centimre állított ülés mögé az 1,90-es tartományban játszó utas feszengve fért be, a fejtérrel pedig már kb. 183 centitől meggyűlhet az ember baja. Kisautóknál ez azért nem meglepő. Az már inkább, hogy panorámatető is rendelhető az autóhoz, ami jópofa dolog, de további centiket vesz el a fejünk fölül.

Csomagtere 309 literes, alapterületére pont befér egy nagy bőrönd és két laptoptáska állítva. Mindent ledöntve 1081 literre nő a raktér, de ezt valószínűleg soha senki nem tudja majd maximálisan kihasználni. Nem is ezt várjuk el a Corsától és versenytársaitól.

Pozitívum, hogy a Corsa rejt egy pótkerék-rekeszt is a csomagtartó szintje alatt. Remek dolog az is, hogy belül több kisebb-nagyobb tárolót is találunk: minden ajtóban van zseb, középen ott a pohártartó és a könyöklő alatti rész, a kesztyűtartó pedig meglepően mély.