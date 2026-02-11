Szakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzukihoz. Az évek során több, Európáért felelős pozíciót is betöltött, 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott.

Az új vezető Atszumi Maszatot váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot, és most visszatér Japánba.

A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. A vállalat olyan távoli országokba is szállít autókat, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán.