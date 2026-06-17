Mindenki ismeri a látványt, aki ült már volán mögött. A zebrához közeledik egy kapucnis alak, szeme a világító kijelzőre tapad, ujjai pedig eszeveszetten pörgetik a képernyőt. Mintha a körülötte mozgó, felgyorsult, több tonnás acéltömegek egyáltalán nem is léteznének. Szlovákiában most nyílt háborút hirdettek az úgynevezett „okostelefon-zombik” jelensége ellen.

A szlovák Nemzeti Tanács elfogadta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely idén szeptembertől alapjaiban rendezi át a sofőrök és a gyalogosok viszonyát.

A javaslat szerint: „A gyalogos a gyalogátkelőhelyre történő belépés előtt és az azon való áthaladás során nem használhat telefont vagy más távközlési, audiovizuális, illetve hasonló eszközt olyan módon, amely csökkenti a közúti forgalom figyelemmel kísérésének képességét.”

Az új kötelezettség megszegése a szlovákoknál a piros jelzésen való áthaladáshoz vagy az úttestre való hirtelen lelépéshez hasonlóan akár 50 eurós (nagyjából 20 ezer forintos) bírsággal is sújtható. Ha azonban a mobilozo gyalogos balesetet vagy közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, ez az összeg a közigazgatási eljárás során nagyságrendekkel magasabbra kúszhat.

A szlovák törvény kifejezetten arra a viselkedésre fókuszál, amely bizonyítottan csökkenti a környező forgalom érzékelésének képességét. Tipikus példája ennek az SMS-ezés, a közösségi média pörgetése vagy a videónézés séta közben.

A törvény hatálya kizárólag a kijelölt gyalogátkelőhelyekre terjed ki. Azokon kívül a gyalogosnak amúgy sincs semmiféle kiváltságos helyzete, és mindenképpen elsőbbséget kell adnia az autóknak. Így az új szabály paradox módon pont azokon a helyeken érvényes, amelyek elméletileg a legbiztonságosabbak lennének a gyalogosforgalom számára. Az új szabályozás 2026. szeptember 1-jén lép hatályba.