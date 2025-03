A Rajna-vidék-Pfalz az első német szövetségi állam, amely a tesztek után már élesben is használja azokat a kamerákat, amelyek kiszűrik a menet közben mobiltelefont használó sofőröket.

A rendőrség eddig nehezen tudta megbüntetni a szabályszegőket, mert a mobilozókat nem egyszerű kiszűrni „talajszintről”, de ez most megváltozik. Nem csak új kamerákat vetnek be, hanem törvényt is módosítottak, amelyre azért volt szükség, mert a Monocamre keresztelt rendszer használatakor személyes adatokat gyűjtenek és tárolnak a szabályszegőkről.

Akit vezetés közbeni telefonozáson érnek, az 100 eurós (40 ezer forint) bírságra számíthat, és egy előéleti pontot kap.

Más szövetségi államok is figyelemmel kísérik a Rajna-vidék-Pfalzban zajló kísérletet, így valószínű, hogy hamarosan országszerte megtörténik a rendszer élesre kapcsolása – írja az ADAC.

Hollandiában már öt éve használják ezeket a kamerákat, amelyek akkor is lebuktatják a sofőrt, ha az a készüléket lejjebb tartja, a kormány mögött.

A Monocamet általában felüljárókról vetik be az egyenruhások, mert így jobban belátni az utastérbe. A rendszer működése viszonylag egyszerű: amint az út felett elhelyezett kamera a sofőr kezében mobiltelefont észlel, a képrögzítés azonnal megtörténik. A felvételeket a rendszer a gépjármű rendszámával együtt automatikusan tovább küldi, akárcsak a Véda traffipaxok esetében. A kiértékelést végző személyzet ellenőrzi a felvételeket, azok bizonyító erejének meglétét, melyet követően indulhat az eljárás.

Hollandiában jelenleg 380 eurós (150 ezer forint) a büntetés a kézben tartott mobiltelefon esetén, ezt a bírságot 2024-ben megemelték 420 euróra (167 ezer forint).

Magyarországon a kézben tartott mobiltelefon használatáért járó helyszíni bírság 26 000 Ft, de ha a helyszínen nem történik fizetés, az összeg 52 000 Ft-ra nő​. Azért azonban nem büntet meg a rendőr, ha telefontartóra van helyezve a telefon és mondjuk vezetés közben videóhívásban vagyunk.