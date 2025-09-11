Az évtized végére sorozatgyártásba venné szilárd elektrolitos akkumulátor-technológiáját a Mercedes-Benz, addig azonban még rengeteg fejlesztőmunka van hátra – hogy mennyi, jól jelzi, hogy már idén februárban bejelentették, megkezdik a technológia közúti tesztjeit, azaz már most egy viszonylag üzembiztos, és minden bizonnyal kellőképpen biztonságos rendszerről beszélünk.

Hogy mennyire, azt jól demonstrálta a Mercedes legutóbb szervezett közúti túrája: egy SSB-vel felszerelt EQS szedánnal Stuttgartból a svédországi Malmö városáig vezettek el, végig négy keréken, tehát kompozás nélkül.

Az útvonalat természetesen a végletekig optimalizálták, figyelembe véve a domborzatot, a környezeti hőmérsékletet, a forgalmat, valamint a hűtés és a fűtés energiaszükségletét. Az út 1205 kilométeres volt, és a végén még 137 kilométerre elegendő energia maradt az akkumulátorban.

Az AMG által, F1-es tapasztalatokat felhasználva fejlesztett akkumulátor az EQS széria akkujához képest 25%-kal nagyobb energiasűrűséget kínált. A szilárdtest akkumulátor a villanyautózás jövője, amelyek kisebb helyen képes nagyobb energiát tárolni.

Mi az a szilárdtest akkumulátor? A szilárd elektrolitos (szilárdtest) akkumulátor, angol betűszóval SSB a hagyományos lítium-ion akkumulátorokban alkalmazott, folyékony vagy zselés elektrolit helyett szilárd anyagot – kerámiát, polimereket – alkalmaz. Az elméleti előnyök számottevők: nagyobb energiasűrűség, hosszabb élettartam, fokozott biztonság (nem gyúlékony), gyorsabb tölthetőség, jobb hőtűrés (az utóbbi kettő összefügg.) A legeslegfontosabb a fentiek közül a nagy energiasűrűség, ami pedig annak köszönhető, hogy a szilárd elektrolit egyben elválasztó elemként is szolgál. Ezért azonos kapacitás mellett kompaktabb lehet az akku, vagy azonos méretben nagyobb kapacitást kínálhat, ez már csak részletkérdés. 4 fotó Baj csak egy van vele, illetve kettő: drága, és nehezen gyártható – utóbbi leginkább abból adódik, hogy töltés és kisütés során változik a cellák térfogata. A Mercedes mérnökei pl. pneumatikus működtetők beépítésével oldották meg, hogy ennek ellenére folyamatos és egyenletes legyen az érintkezés a cellákon belül, de a táguló cella se feszítse szét az akkuházat. Van tehát feladat bőven. Amíg ezek meg nem oldódnak, minden előny csak elméleti marad, ezért is számolnak a szakértők azzal, hogy az évtized végére kerülhet forgalomba a technológia.

