Miután az EU büntetővámokat vezetett be, hogy védje saját autóiparát a kínaitól, az ázsiai ország autógyártói gyorsan felismerték a megoldást: helyben kell előállítani az Európában értékesíteni kívánt autókat. Ezért létesít vagy létesített üzemet Európában a BYD (Szeged, Törökország), a Chery-csoport (Spanyolország), a Leapmotor (Lengyelország), az Xpeng (Ausztria) és az MG (még kiforratlan), és most a Geely is.

Az utóbbi ugyanakkor speciális helyzetben van, hiszen már korábbról létezik európai kötődéssel: több brit és skandináv márka is a cégcsoporthoz tartozik, méghozzá helyi gyártólétesítményekkel. A britek kiesnek, hiszen ugyanúgy az EU-n kívül maradnának, játszik viszont a Volvo Cars, amely Svédországon kívül Belgiumban és Szlovákiában is rendelkezik gyártókapacitással.

Ami ennél is fontosabb: szabad gyártókapacitással.

Ezért aztán úgy döntött a kínai Geely, hogy Európában nem épít saját gyárakat, és nem is keres új partnert magának, hanem a Volvo Cars üzemeibe bútorozik be, hogy itt állítsa elő az európai forgalmazásra szánt autók egy részét. Ezzel több síkon is nyer a cég, hiszen a költségek töredékéből tudja biztosítani az uniós gyártást, ráadásul növelhetik a gyár kihasználtságát, ami gazdaságosabbá teszi annak működését.

Mindezt Li Shufu, a Geely elnöke, valamint Håkan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója egyaránt megerősítette.

Már csak a részletek nem világosak, azaz nem tudni, hogy a Volvo Cars mely üzemeiben és mikortól indulhat be a Geely modellek gyártása. Szintén homály fedi, hogy mely típusok készülhetnek itt, és milyen mennyiségben.

A Volvo számára nem lesz új a helyzet: már jelenleg is náluk készülnek a szintén Geely-családtag Polestar európai forgalmazású típusai.

A Geely jelenleg két szabadidőjárművel: a konnektoros hibrid Starray EM-i és a tisztán elektromos E5 modellekkel van jelen Magyarországon.

Képeinken a Volvo Cars gyártóüzemei láthatók, de nem az európaiak, hanem a kínaiak.