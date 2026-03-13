2026 tavaszán kezdi meg magyarországi értékesítését a Geely. A kínai gyártó első körben két közepes méretű SUV-t hoz a hazai piacra: a plug-in hibrid hajtású Starray EM-i-t és a tisztán elektromos E5-öt. A két modellt a nagyközönség először a március 13–15. között megrendezett AMTS kiállításon láthatja, az árakat pénteken a rendezvényen jelentette be a márka.

A Starray EM-i egy 4,74 méter hosszú, elsőkerék-hajtású plug-in hibrid SUV. 1,5-ös benzines motorja 99 LE-s (73 kW), villanymotorja 218 LE (160 kW) teljesítményt nyújt

Kétféle akkumulátorral kerül forgalomba: a kisebb, 18,4 kWh-s egységgel a WLTP szerint legfeljebb 83 kilométer tehető meg tisztán elektromosan, míg a nagyobb, 29,8 kWh-s akkumulátorral ez 136 kilométerre nő. A teljes kombinált hatótáv a gyártó adatai szerint 1002, illetve 1055 kilométer. A modell 51 literes üzemanyagtartályt használ, a hivatalos WLTP-fogyasztás 6,2 l/100 km.

A Starray EM-i csomagtartója 528 literes, a hátsó ülések lehajtásával 2065 literre bővíthető.

A belépő Pro felszereltség listaára 12 999 000 forint, és a kisebb akkumulátorral érhető el. Az alapváltozatban is szerepel többek között hét légzsák, 360 fokos kamerarendszer, hátsó parkolóradar, guminyomás-ellenőrző rendszer és több menetstabilizáló és vezetéstámogató funkció. A magasabb felszereltségű Max változat szintén a 18,4 kWh-s akkumulátort kapja, listaára 14 699 000 forint. Ebben már 19 colos könnyűfém keréktárcsák, panoráma napfénytető, elektromos csomagtérajtó, head-up kijelző, vezeték nélküli telefontöltő, valamint fűthető hátsó és szellőztethető első ülések is megtalálhatók. A nagyobb, 29,8 kWh-s akkumulátorral szerelt Max+ kivitel 15 399 000 forintos listaáron érkezik.

A bevezetéshez kapcsolódva az első 500 magyarországi vevő kedvezményes áron rendelheti meg a modellt: a Pro változat 11 999 000 forinttól, a Max 13 699 000 forinttól, a Max+ pedig 14 399 000 forinttól érhető el.

Az esetleges konkurensek közül a 14 centivel rövidebb Toyota RAV4 full hibrid (185 LE) változatának alapára 17 660 000 forint, a szintén kisebb de már plug-in hibrid Opel Granadland (195 LE) 18 540 000 forintól szerezhető meg. A 272 lóerős hajtáslánccal szerelt, konnektorról is tölthető MG HS alapára 14 249 000 forint.

A másik induló modell a tisztán elektromos Geely E5, amely valamivel rövidebb, 4,62 méter hosszú SUV. Villanymotorja 218 lóerős (160 kW) Kétféle akkumulátorral lesz elérhető: a 60,22 kWh-s egységgel 425–430 kilométeres, a 68,39 kWh-s akkumulátorral pedig 470–475 kilométeres WLTP-hatótávot ad meg a gyártó. A modell 11 kW teljesítményű váltóáramú töltést és legfeljebb 100 kW-os egyenáramú gyorstöltést támogat, utóbbi esetben 30-ról 80 százalékra körülbelül 20 perc alatt tölthető.

Az E5 alapváltozata Pro néven kerül piacra, 14 990 000 forintos áron. A nagyobb akkumulátorral szerelt Pro+ kivitel 15 390 000 forintba kerül. A magasabb felszereltségű Max változat ára 16 190 000 forint, míg a nagyobb akkumulátorral kínált Max+ kivitelért 16 590 000 forintot kérnek. A modellnél már az alapfelszereltségben is megtalálható több vezetéstámogató rendszer, például az automatikus vészfékezés, az adaptív tempomat, a sávtartó asszisztens, a holttérfigyelő és a keresztirányú forgalomfigyelés.

A tisztán elektromos SUV csomagtartója 461 literes, lehajtott hátsó ülésekkel 1877 literesre bővíthető.

Ebben az esetben a Opel Grandland elektromos változatának (210 LE) árlistája 20 290 000 forintról indul, a KIA EV5 (217 LE) 18 899 000 forinttól szerezhető meg. A BYD Atto 3 alapára 15 990 000.

A Geely a két modellre 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciát, valamint három év kilométerkorlátozás nélküli országúti segélyszolgáltatást kínál. Az előrendelés a márciusi bemutatóval párhuzamosan indul, az első hazai márkakereskedések várhatóan március vége és április közepe között nyitnak meg.

