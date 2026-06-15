A világ legnagyobb szárazföldi haditechnikai kiállításán, az Eurosatory 2026 expón mutatta be új fejlesztését a Renault-csoport és a hadiipari specialista Thales.

A 4 Troop egy többcélú civil jármű (VCMR), amely a Thales különböző fejlett technológiáit (biztonságos kommunikáció, taktikai konnektivitás, műveleti koordináció, döntéstámogatás) integrálja a Renault nagyfeszültségű elektromosjármű-platformjára és új generációs technológiai architektúrájára.

Az alap a polgári közlekedésből jól ismert Renault Rafale, annak is összkerékhajtású, 300 lóerős plug-in hibrid kivitele. Ez részben a két hajtott tengely és a négy kormányzott kerék miatt érdekes, hiszen így könnyebben tud manőverezni szűk helyen, illetve aszfalttól távol. Ennél fontosabb azonban a 22 kWh kapacitású, 400 V-os akkumulátor, amelyet kifejezetten erre a felhasználásra V2L funkcióval szereltek fel: ez alkalmassá teszi a fent említett szolgáltatásokat támogató hardver táplálására. A Rafale civil kivitele nem támogatja a V2L funkciót, amikor a nagyfeszültségű akkumulátor energiájával külső elektromos eszközöket lehet feltölteni. Hagyományos esetben ez lehetne elektromos kerékpár, kávéfőző, itt valószínűleg a drónok kerülnek előtérbe.

A parancsnoki járműként megálmodott 4 Troop nemcsak az élőerő irányítására alkalmas, hanem személyzet nélküli légi és szárazföldi járművek (UAV, UGV) összehangolt vezérlésére is. További előny, hogy a Renault kiterjedt szervizszolgáltatást és alkatrészellátást tud biztosítani a járműhöz, így elméletben a világ bármely Renault-képviselete biztosíthatja az üzemeltetéséhez szükséges hátteret.

A 4 Troop egyelőre prototípus, de gyártása valószínűsíthető.