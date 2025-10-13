Nagyautós, elegáns, jó ízléssel összerakott belső várja a Renault Rafale utasait. Műszerfala természetesen csak egy kijelző, 12,3 colos méretben, változtatható tartalommal, izgalmas grafikával. A központi kijelző 12 colos, függőleges tájolású, és a Google rendszere adja az alapját. Nem is meglepő, hogy jól használható, logikus, és mindent tud, amit kell. Mindezt szuper képminőség mellett.

Az első ülések között széles, többfunkciós könyöklőbe lehet elrejteni szinte bármit, mert akkora üreget takar a fedél. Kezelőszervek, kapcsolók itt nincsenek, csak a tologatható indukciós töltőfelület, alatta a pohártartókkal, kicsivel hátrébb pedig a már említett fedeles tárolórekesz.

Jó, egy gomb mégis van itt, az EV kapcsoló, amivel hibridből akkor is elektromossá varázsolható az autó, ha a rendszer mást tartana optimálisnak. Persze akkumulátortöltöttség nélkül nem fog menni a villanyautózás, erre érdemes figyelni.

32 fotó

Az irányváltó kapcsolója a kormány mögé költözött. Itt ugyan így elég nagy lett a zsúfoltság, mert ezen kívül az ablaktörlő bajuszkapcsolója és a multimédia vezérlője is ide került, de nem akkora kihívás kezelni ezeket. A másik oldalon az irányjelző/távolsági fény kapcsolója található, plusz mindkét oldalon váltófülek is kikandikálnak a kormánykerék mögül.

Valószínűleg a vastag, puha kék szőnyeg és ajtózsebborítás egy fityinggel sem kerül többe, mint a fekete, de sokkal jobban néz ki tőle a belső. Teljesen értelmetlen, de a színes szőnyeghez hasonlóan ötletes extra az ülés háttámlájában lévő, világító A betű. Kb. 5 másodpercen keresztül látod, amíg beülsz az autóba, viszont akkor baromi jól néz ki.

Még nincs vége az érdekes részleteknek, mert az utasok feje fölé is került valami szokatlan: az árnyékoló nélküli üvegtető, ami gombnyomásra – akár több részletben is – átlátszatlan tejüveggé tud válni.

A kék-fehér-piros díszvarrások szinte mindenhol megtalálhatók az autóban, az ajtópanelektől az ülésen át az alul-felül kissé lapított, jó fogású, de könnyen kényes felületű műanyag gombokkal ellátott kormány bőrözéséig. A príma, kellemes tapintású anyaggal borított ülések kényelmesek, nem süppedősen puhák, de hosszú távon is jó bennük ülni, az oldaltartásuk is megfelelő, és kellően alacsonyra lehet engedni. Plusz az összerelés minősége is nagyon meggyőző, masszívnak, elpusztíthatatlannak tűnik az utastér.

De nem csak csinos, praktikus, jól használható is a belső. A klímának saját, igazi gombjai vannak, és a fontosabb funkciókat is ilyenekkel lehet kapcsolni, nem kell érintőképernyőt babrálni, és reménykedni, hogy sikerül eltalálni, amit kell. Külön jó pont, hogy dedikált gombbal lehet hatástalanítani a modern kori autós átkot, a minden vélt veszély miatt sipákoló rendszert. Ezek közül a gyakran tévedő táblafelismerő, és az ez alapján vélt gyorshajtásra figyelmeztető a legidegesítőbb minden új autóban.

A hátsó sorban a lábtér óriási, 190 centivel egy teljes tenyérnyi hely marad a térd és az első ülés háttámlája között. Elég a fejtér is, pedig az üvegtető általában nem barátja a belmagasságnak. Hátul a könyöklőből ravasz telefon/tablettartókat lehet kihajtogatni, amiknek saját USB-töltőpontjaik is vannak. Ezen felül a lábtérben is van kettő USB-aljzat a szellőzőnyílások mellett.

Hátsó üléstámlája három darabban dönthető, a csomagtartó mérete 539 liter, amit 1826 literesre lehet növelni a hátsó ülések háttámláinak ledöntésével. A csomagtartó használatát szatyorkampók, világítás és 12 voltos aljzat segíti.