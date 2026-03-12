A Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj hétvégéjén kész csoda volt, hogy az Aston Martin autói részt tudtak venni a versenyen, hiszen köztudott, hogy az AMR26-osban ismeretlen eredetű vibrációk miatt szétrázódnak az akkumulátorok, hogy az autó és a hajtáslánc egyéb gyermekbetegségeiről ne is beszéljünk.

Ugyan Melbourne-ben Fernando Alonso a futamon két etapban összesen 21 kört ment, mielőtt végleg beállt volna a garázsba, csapattársa, Lance Stroll pedig 43 kört gyűjtött, a begyűjtött adatokból egyelőre nem sikerült gyógyírt találni a rázkódásra, a cél a most következő Kínai Nagydíjra is annyi, hogy működőképes akkumulátorokat rakhassanak az autóba, hogy további köröket futhassanak. A Motorsport.com értesülése szerint Sanghajban három akkupakkja van a csapatnak.

A Honda versenypályás főnöke, Orihara Sintaro így beszélt a Kínai Nagydíj előtti helyzetről:

„Melbourne-ben pusztán az akkumulátor vibrációjának mérséklésére koncentráltunk, szóval, hogy is mondjam, egyelőre még nincs megoldásunk az autó rezgésének kiküszöbölésére. Az majd a következő lépés lesz, miután kezeltük az akkumulátor vibrációját. De igyekszünk megérteni, honnan ered a rezgés. Egyelőre az akkumulátorok megjavítása a cél, valamint újabbak leszállítása” – magyarázta.

A korábbi csapatfőnök, a jelenleg a versenypályás tevékenységek vezetőjeként dolgozó Mike Krack is nyilatkozott, nem vette jó néven, amikor arról kérdezték, Sanghajban hány működőképes akkupakkja lesz az Aston Martinnak.

„Szerintem ne kezdjük ezt… Mi értelme az akkuk számát feszegetni? Nem kell ezen lovagolni. Melbourne-ben elmondtuk, amit akartunk, szerintem ne folytassuk ezt a témát.”

Maga Alonso is minimális célokat fogalmazott meg Sanghajra:

„Hát, a helyzet sajnos nem változott a Melbourne óta eltelt négy-öt napban, szóval újabb nehéz hétvége vár ránk, amikor igyekszünk minél többet megtudni az autóról, de korlátozott mennyiségű köröket futunk majd, mert alkatrészhiányunk van” – mondta.

„Pedig nagyon kellenének a körök, hogy képesek legyünk futni, megtalálni a kaszni ideális tartományát. Én már azzal is elégedett leszek, ha úgy távozunk Kínából, hogy nagyjából normális szabadedzést és időmérőt teljesítünk, vasárnap pedig megpróbálhatjuk végigvinni a futamot, ha lesz rá lehetőség.”

A kérdésre, hogy szerinte mikor lehet majd valódi, normális versenyhétvégéje az Aston Martinnak, így felelt:

„Nehéz megmondani, tényleg nem tudom. Továbbra is vannak problémák, sőt, folyamatosan újabb, váratlan gondok jönnek elő minden nap. De nagyon igyekszünk. Igen komoly, tehetséges szakemberek vannak a csapatnál. Remélem, hogy néhány fordulón belül már lehet egy normális hétvégénk, legalábbis a szesönök teljesítése tekintetében, aztán később talán versenyképesek is lehetünk. Az utóbbi azért eltart majd egy darabig, mert amikorra megoldjuk a megbízhatósági gondokat, jócskán le leszünk maradva a teljesítményt tekintve. Szóval kétlépcsős dolog ez, bízzunk benne, hogy az elsőt hamarosan teljesítjük!”