Akár hullámvasút-szerűnek is nevezhető futama volt az Aston Martinnak a 2026-os szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Fernando Alonso egészen jól bekezdett: a 17. helyről indulva az első kör végén már tizedik volt, később azonban sorra előzték meg, majd ki is állt a bokszba. Némi szünet után azonban visszatért a pályára, és 10-11 körös hátrányban autózott még, mielőtt végleg fel nem adta a küzdelmet.

A rajt és az első két kör volt a legélvezetesebb része a versenynek” – fogalmazott a kétszeres bajnok. “Két körig a tizedik voltam, ami váratlan volt, de szerintem a rajttal nincs is gondunk. Amíg mindenki más küszködött valamivel, addig nekünk tiszta első körünk volt. Persze nyilvánvaló, hogy a tizedik helyen nem voltunk a helyünkön, vissza is csúsztam a 17. helyre.”

Alonso első körözése 14 kör után ért véget, amikor is állítása szerint problémát láttak az adatokban, így a bokszba hajtott. Később azonban visszatért a pályára. “Azt gondoltuk, hogy kijavítottuk, és újra kihajtottunk. Szerintem egy másik probléma felbukkant, ezért másodjára is megálltunk” – magyarázta.

A spanyol összesen 21 kört tett meg, míg csapattársa, Lance Stroll – szintén két részletben – 43 körig jutott. Utóbbi jelentősen magasabb, mint a csütörtökön beharangozott 15-25 kör, melyek után tartós idegkárosodás veszélyét lengette be Adrian Newey csapatfőnök. “Nem a legjobb érzés ilyen szintű vibrációval vezetni” – mondta ezzel kapcsolatban Alonso. “Szerintem a Honda azt gondolja, hogy az akkumulátort érintő rezgések csökkentek Bahrein óta néhány módosításnak köszönhetően. Ez azonban nem történt meg a kasztnival, mert az akksit másképp helyezik el. Kicsit több időbe telik, de megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani, és annyi kört megtenni, amennyit csak lehet, hogy segítsük a csapatot.”

Kínában sem lesz jobb a csapat helyzete, a jövő heti futam is a tesztelésről fog szólni az Aston Martinnál. “Ugyanaz lesz az autónk és az erőforrásunk is, újabb nehéz hétvégére számítok. De nem adhatjuk fel, próbálkoznunk kell különböző megoldásokkal, különösen kasztnit illetően, hogy jobban megértsünk és jobbak legyünk. A csomagot alapvetően még nem optimalizáltuk a megtett kilométerek hiánya miatt. Kína erre újabb jó lehetőséget nyújt” – mondta Alonso.