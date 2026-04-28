2026-ra új szabályrendszer lépett életbe a Forma-1-ben, melynek keretében az autók aerodinamikáját túl – talán a pályán látottakat leginkább befolyásolóan – a hajtás is radikálisan megújult.

Az idei erőforrásokban hajszál híján fele-fele arányban kapott szerepet a belső égésű és a villanyos hajtás, ám utóbbinál a túl kicsi kapacitású akkumulátor a fékenergiás és a közvetlen, motor visszatöltéssel látványosan rosszabbá, sőt, baleset-veszélyesebbé tette a versenyzést.

Az első három forduló tapasztalatai – az időmérős egyenesbeli kínos lassulások, a pilóták akaratát felülíró, automatikus visszatöltések, az emiatt kialakuló extrém sebességkülönbségek – alapján az áprilisi kényszerszünetben a csapatok, a motorgyártók, az F1 vezetése és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) finomhangolásokról döntöttek a folytatásra, ám úgy tűnik, hogy míg a Forma-1 főnökei igyekeznek a szőnyeg alá söpörni a gondokat, a felügyelőszervezetnél betelt a pohár.

Az FIA formaautós versenyzésért felelős vezetője, a korábban a Ferrarinál és a Mercedesnél is motorfejlesztési munkát végző Nikolas Tombazis maró hangú nyilatkozatot tett, rámutatva, hogy a szervezet hibát követhetett el, amikor az új belépők – az Audi, a Cadillac/General Motors – kedvéért radikálisan új irányba vitte az erőforrásokat.

„Nos, tény, hogy mára megváltozott a politikai széljárás. Annak idején, amikor az autógyártókkal egyeztettünk az új szabályokról, mindenki arról beszélt, hogy soha többé nem gyártanak majd belső égésű erőforrásokat. Azt mondták, ki fogják vezetni őket, teljesen elektromos hajtásra állnak majd át. Mára látható, hogy nem ez történt. Nem szeretném lebecsülni a villamosítás globális hatását, de nem lett olyan mértékű, ahogy akkoriban mondták” – fejtegette a szakember.

„Másrészt méltatlanul hanyagolt sztori, mert nem nem túl látványos, de idén fenntartható, szintetikus üzemanyagokra álltunk át, ami viszont nagyjából sikeresnek bizonyult” – utalt arra Tombazis, hogy az F1 középtávú jövőjét is a belső égésű, de immár környezetbarátabb erőforrások jelenthetik.

„Szóval ami az F1 jövőjét illeti, meg kell védenünk a sportágat a makrogazdasági helyzettől, nem engedhetjük, hogy az autógyártók a részvétel ígéretével túszul ejtsék a Forma-1-et. Természetesen mi is szeretnénk, ha részt vennének, ezért is dolgoztunk ezen ennyit, de az nem megengedhető, hogy ha úgy döntenek, mégsem akarnak itt lenni, sérülékeny helyzetbe kerüljünk” – szúrt oda a hibrid hajtásért lobbizó gyártóknak az FIA-főnök.

Tombazis szavai arra utalnak, hogy a felügyelőszervezet komolyan gondolja, hogy a pilóták, a nézők jelentős része által kívánt, már az FIA-elnök által is felvetett irányba, azaz a szintetikus üzemanyagos, de tisztán belső égésű – vélhetően V8-as – erőforrásokhoz térjen vissza a Forma-1.