Mohammed bin Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke idén egyszer már bedobta témának, hogy a soron következő, szintén V6-os turbómotorokra épülő erőforrások helyett V10-es szívómotorok kellenének. Az elsőre igencsak meredek és kései ötlet egészen sokáig jutott, még egyfajta hatástanulmány is készült, hogy mivel járhat ez. Végül a dolgot elvetették, mondván, hogy ez most nem kivitelezhető.

A fő tényezőt azonban csak az idő jelentette, így az FIA-elnök ismét előjött az ötlettel. Igaz, most inkább a V8-asokat emlegette, hogy azok térhetnek vissza egy napon. „Nagyon optimista vagyok, örülök neki, és a FOM [Formula One Management – a szerk.] is támogató” – fogalmazott a szakember egy beszélgetésen. „A csapatok is rájöttek, hogy ez a jó út” – tette hozzá.

De miért is ez a jó út? Az elnök logikája szerint azért, mert a mostani motorokat rendkívül drága fejleszteni, gyártani sem olcsó őket, emellett bonyolultak és nehezek. Utóbbi kapcsán azt mondta, egy sima V8-as 90-100 kilóval könnyebb lehet egy hibrid V6-osnál, a kisebb tömeg mellett pedig az autók is kisebbek lennének. Ez a versenyen is javítana, emellett a pilóták is jobban éreznék magukat autóikban, és a tömegelőny akkor is megmaradna, ha extra fejlesztések érkeznek a biztonság terén.

„Az egyetlen dolog, amit finomhangolnunk kell a technikai részleteknél, az az, hogy 2,5, 2,6 vagy 3 literesek legyenek. De ez kit érdekel?” – tette hozzá bin Szulajm, aki a 2029-es dátumban reménykedik, hogy mindez megvalósulhat.

Az FIA-elnök esetében mostanság azért érdemes figyelembe venni azt is, hogy decemberben elnökválasztás lesz. Könnyen lehet az is egyébként, hogy az igencsak megosztó bin Szulajm az ilyen kijelentésekkel csak néhány jó pontot és extra szavazatot akar bezsebelni immár biztos kihívója ellen.