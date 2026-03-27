Ahogy mostanra köztudott, Fernando Alonso apa lett, élettársa, Melissa Jimenez világra hozta a 44 éves versenyző első gyermekét. A kétszeres bajnok emiatt késve utazott Japánba, kihagyta a csütörtöki sajtónapot, de még a pénteki első edzésen is az Aston Martin fital tartalékosa, Jak Crawford vezette az autóját.

A veterán nem titkolta, hogy húzós napok állnak mögötte, de a szülővé válás természetesen nagyon boldoggá tette.

„Kicsi jetlagem van, ma reggel landoltam itt. Túl vagyunk a második edzésen, pár óra, és végre alhatok – az európai idős éjszaka most kimaradt” – kezdte a spanyol DAZN-nek nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy mind a kismama, mind a kicsi jól van.

„Az ember ilyenkor nem vár konkrétan ezt vagy azt, a dolgok csak történek, ahogy történnek, egy kis stressz is van benne nyilván aggódunk, hogy minden jól megy-e. De szerencsére minden jól ment, mind az anyuka, mind a baba szempontjából. Nagyon boldog vagyok, igazán különleges pillanat ez!”

A szülésbe és utazásba belefáradt Alonso a Japán Nagydíj második edzésén a 19. időt autózta, és annak ellenére, hogy a hétvége a motorszállító Honda hazai pályáján zajlik, egyelőre nem észlelt nagy előrelépést.

„Most már itt a munka, meglátjuk, mit érhetünk el. Az edzésen nem éreztem valami jónak az autót, azt mondanám, nagyjából ugyanolyan, mint korábban. Hoztunk pár frissítést, de a kipróbálásuk során nem vettem észre nagy különbséget. Egyelőre hátrányban vagyunk, ma este még dolgozunk ezen. Ez a Honda otthoni futama is, úgyhogy bár nehéz időket élünk, támogatnunk kell őket, és ha lehet, idén első ízben célba kéne érnünk – a cél, hogy minden kört teljesíteni tudjunk” – folytatta a Forma-1-re áttérve.