Miután azt már korábban jelezték, hogy a hétvégi Japán Nagydíj első szabadedzésén nem vezet, a fiatal Jak Crawfordnak adja át autóját, szerda délelőtt az Aston Martin rövid közleményben tudatta, hogy a kétszeres világbajnok késve érkezik majd meg Szuzukába, kihagyja a csütörtöki médianapot.

A késés okáról a csapat nem mondott semmit, de sejteni lehetett, hogy várandós partnere, Melissa Jimenez lehet a háttérben, a BBC Sport pedig azt állítja saját, megbízható forrásaira hivatkozva, hogy már meg is született a 44 éves pilóta első gyermeke.

Számos spanyol forrás is tényként kezeli a hírt, így a pilóta részéről érkezett hivatalos közlés híján is kijelenthető, hogy Alonso immár apukaként fut neki a Japán Nagydíjnak.

A 2026-os Forma-1-es mezőnyből három másik versenyző is szülő már: a cadillaces Sergio Pereznek négy gyermeke van, az audis Nico Hülkenberg egy ötéves kislány apukája, Max Verstappen Kelly Piquet-vel közös lánya pedig szűk egy éve, tavaly április végén jött világra.