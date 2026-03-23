Tavaly még sokan a 2026-os szezon titkos favoritjának tartották, az idénykezdet után az új szabályváltozási csomag legnagyobb vesztesének tűnik az Aston Martin, az immár a motorszállító Honda kizárólagos partnereként induló brit csapat autói szó szerint nincsenek versenyzésre alkalmas állapotban – rajttól célig sem Fernando Alosno, se Lance Stroll nem jutott az eddigi két nagydíjon.

A hétvégére igyekeznek csodát tenni, hiszen a Honda hazai versenye jön az általa birtokolt szuzukai pályán, ám az is biztos, hogy Alonso csak később kezdi az ismerkedést a remények szerint valamelyest javított AMR26-ossal.

A Japán Nagydíj első szabadedzésén a 44 éves spanyol kispadozik, a kétszeres világbajnok autóját a csapat hivatalos tartalékosa, Jak Crawford vezeti majd.

A 20 éves brit 2020-24 között a Red Bull utánpótlásprogramjának tagjaként versenyzett az alsóbb szériákban, onnan igazolt át az Aston Martinhoz. Az évek során a szimulátoros munka mellett jó néhány alkalommal tesztelt már korábbi F1-es autót is, ám ez lesz az első alklom, hogy hivatalos Forma-1-es versenyhétvégén lép pályára az adott évi versenygéppel.

Crawfordot az idei évre léptették elő tartalékossá, a korábban jó néhány évig parkolópályán tartott 2022-es Forma-2-es bajnok, az Aston Martintól távozott Felipe Drugovich utódja lett a poszton. Az angol 2025-ben a 2. helyen zárt Forma-2-ben a DAMS-nál.