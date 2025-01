Remek érzékkel szokták megrajzolni az újkori Peugeot-k belsejét, így nem váratlan, hogy az e 5008-as utastere is nagyon vagány. Az apró, alacsonyan, szinte ölbe vett kormány és a szokásosnál magasabbra emelt műszercsomag nem újdonság, egy ideje már ilyenekkel találkozni a márkánál. Van, akinek bejön az i-Cocpit, van, aki kevésbé lelkesedik érte, de könnyen hozzá lehet szokni. Ugyanúgy, az alul-felül lapított kormánnyal sem képes mindenki megbarátkozni, de így még kevésbé lóg bele a látképbe a karimája és térdnél is több helyet hagy ez a megoldás.

Elcsépelt hasonlat, de ebben tényleg úgy érezheted magad, mintha űrhajóban, pontosabban valami mentőkabinban ülnél. A belső teljesen körbeölel, miközben a magasra húzott könyöklő is elszigetel a melletted ülőtől. Az orrod előtt, a kormányon túl pedig ívelt, hatalmas kijelző néz szembe. Pontosabban kijelzők, mert a teljesen digitális műszerfal összenőtt a fedélzeti rendszer kijelzőjével egy 21 colos óriássá, de egy szinttel lejjebb újabb érintőképernyő következik, személyre szabható gombokkal, funkciókkal.

Az egész mögött pedig egy furcsa textúrájú, hangulatvilágítással megküldött ívelt felület csapja be az érzékeket, amitől lebegni látszik a műszerfal és a központi kijelző is. Mindez a szürke textilborítással baromi látványos, és még a rengeteg fényes, zongoralakk felületet is hajlandó az ember megbocsátani. Egészen addig, amíg tele nem lesz ocsmány ujjlenyomatokkal, porszemekkel. De tisztán valóban nagyon elegáns, takarítás után akár órákig is.

Ülései nagyon kényelmesek, jól tartanak, a kárpitozás is remek minőségű, és még csinos is. Kormánya a fura forma ellenére is kellemes fogású, merészen formázott, és a gombjai is szépek, de használni nem igazán jó ezeket a közös felület alatt lévő mikrokapcsolókat. A gyújtáskapcsoló – fura ezt így hívni egy elektromos autóban – és az irányváltó kapcsoló a kormánytól jobbra található. Utóbbi, ha már itt van, lehetett volna egy egyszerű bajuszkapcsoló is.

Sajnos a dizájn oltárán feláldozták a klímavezérlés saját gombsorát is, így a hőmérsékletállításhoz a fedélzeti rendszer menüjében kell megkeresni a szükséges felületet. Szerencse, hogy a könyöklő pár fontosabb funkció közvetlen elérést biztosító gombot is kapott, de másokat muszáj a központi kijelzőn megkeresni.

Könyöklője hatalmas, tengernyi cuccot elnyel, a mobileszközök töltésére pedig két USB-C aljzat és vezeték nélküli töltőfelület is használható. A második sorban szintén van két USB töltőpont, 12 voltos szivargyújtó csatlakozó és saját klímavezérlőpanel is.

A hely a második sorban is van elég, lábnál, fejnél egyaránt. Harmadik üléssorába kifejezetten könnyű bemászni hátra, egész nagyra nyílik a hátsó ajtó, és az ülés előrebillentésével feltáruló nagy nyíláson át közelíthető meg a leghátsó sor. Mivel a második üléssor ülései sínen tologathatók és a háttámlák dőlésszöge is állítható, így simán megoldható, hogy a harmadik sorban is legyen elég lábtér, még a magasabbra nőtt felnőtteknek is.

Ha viszont a második sorban is magasak ülnek, akkor nem lesz jó leghátul utazni, de nem is különösebben fájdalmas. Tényleg túlélhető, és mindenképpen jobb, mint tömegközlekedéssel hazajutni.

Csomagtartója hétüléses felállásban 259 literes, ha ötülésesként használja valaki, akkor 748 liter áll rendelkezésre, ha pedig hátul mindent síkba dönt, akkor 1815 liternyi teret pakolhat tele. A padló alatti 80 literes rekeszbe még hétüléses módban is lehet rámolni, remekül elférnek itt a kábelek és ha nem használják, akkor a csomagtérroló is. Frunkja nincs, pedig a motorháztető egyszerűen, BMW-knél megszokott módon nyitható. (a lábtérben lévő motorháztető nyitó kart kétszer kell meghúzni, utána már nem kell elöl a lemez alatt kotorászni)