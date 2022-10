Röviden – Mazda CX-5 2022 Mi ez? A Mazda 2012-ben bemutatott közepes méretű szabadidőautójának 2017-ben érkezett második generációs példánya, ami már egy idei frissítésen is túl van Mit tud? Vonzó formájú és remek minőségű, praktikus utasterű autó, tisztességes műszaki tartalommal Mibe kerül? 13 155 000 forinttól indul a CX-5 árlistája, a 195 lóerős, összkerekes tesztautó alapára pedig 16 369 000 forint Kinek jó? Aki igényli a prémium közeli környezetet, a kifinomult technikát, de ellát a német márkákon túlra is

2012-ben mutatta be a Mazda a CX-5-öt, amiben első ízben a Kodo dizájn és a Skyactiv technika is megtalálható volt, és ami az elmúlt tíz év alatt a márka legkedveltebb, legnagyobb darabszámban eladott modelljévé vált Európában. Ehhez persze kellett az is, hogy ennyi idő alatt reszelgessenek is a CX-5-ön, így 2017-ben megérkezett belőle a második generáció, majd legutóbb 2022 év elején kapott egy frissítést is az autó, ami a finom, alig észrevehető külső változások mellett a műszaki tartalmat és a belsőt is érintette.

Ami viszont megmaradt, az a kategóriájában egyedülálló vezetési élmény. És ez nagy szó, hiszen egy 1,7 tonnás, magasépítésű krumpliról beszélünk, aminek általában nem ez a legnagyobb erőssége. Nálunk a széles, benzin- és dízelmotorokat egyaránt felvonultató választékból a legerősebb, 194 lóerős benzinmotoros változat járt, automatikus váltóval, összkerékhajtással.

Néha azt is piszkálni kell, ami jól megy – Mazda CX-5 2022 Néha azt is piszkálni kell, ami jól megy – Mazda CX-5 2022 1 /38 Fotó megosztása: 2 /38 Leginkább szemből feltűnőek a változások Leginkább szemből feltűnőek a változások Fotó megosztása: 3 /38 Óriási Mazda embléma, alatta kamera Óriási Mazda embléma, alatta kamera Fotó megosztása: 4 /38 Zseniális a szembejövőket nem vakító intelligens fényszóró Zseniális a szembejövőket nem vakító intelligens fényszóró Fotó megosztása: 5 /38 Külső méretei nem változtak a ráncfelvarráskor Külső méretei nem változtak a ráncfelvarráskor Fotó megosztása: 6 /38 Jól használható, nagy csomagtartó található hátul Jól használható, nagy csomagtartó található hátul Fotó megosztása: 7 /38 Első- és öszskerék-hajtással is rendelhető Első- és öszskerék-hajtással is rendelhető Fotó megosztása: 8 /38 Van már kényelmesebb kulcsnélküli ajtónyitás is, mint a gombnyomogatós megoldás Van már kényelmesebb kulcsnélküli ajtónyitás is, mint a gombnyomogatós megoldás Fotó megosztása: 9 /38 19 colos felnik a CX-5 alatt 19 colos felnik a CX-5 alatt Fotó megosztása: 10 /38 Közepesen hangsúlyos kipufogóvég. Nem rejtették el Közepesen hangsúlyos kipufogóvég. Nem rejtették el Fotó megosztása: 11 /38 Úgy modern a CX-5 belseje, hogy minden jól használható benne Úgy modern a CX-5 belseje, hogy minden jól használható benne Fotó megosztása: 12 /38 Jó fogású, precíz kormány Jó fogású, precíz kormány Fotó megosztása: 13 /38 Az ülőlap lehetne valamivel hosszabb is Az ülőlap lehetne valamivel hosszabb is Fotó megosztása: 14 /38 Gombok térdtájékon Gombok térdtájékon Fotó megosztása: 15 /38 Csinos betét az ajtón Csinos betét az ajtón Fotó megosztása: 16 /38 Elektromos állítású vezetőülés, deréktámasszal Elektromos állítású vezetőülés, deréktámasszal Fotó megosztása: 17 /38 Fotó megosztása: 18 /38 Túl sok funkció a túl apró gombnak Túl sok funkció a túl apró gombnak Fotó megosztása: 19 /38 Félig analóg, félig digitális műszerfal Félig analóg, félig digitális műszerfal Fotó megosztása: 20 /38 Az automatikus váltó néha zavarba jön Az automatikus váltó néha zavarba jön Fotó megosztása: 21 /38 Így kell kinéznie és működnie egy klímakonzolnak Így kell kinéznie és működnie egy klímakonzolnak Fotó megosztása: 22 /38 Elegáns betűtípus a központi kijelzőn Elegáns betűtípus a központi kijelzőn Fotó megosztása: 23 /38 Klassz extra a kormányfűtés Klassz extra a kormányfűtés Fotó megosztása: 24 /38 iDrive-szerű forgótárcsával vezérelhető a fedélzeti rendszer iDrive-szerű forgótárcsával vezérelhető a fedélzeti rendszer Fotó megosztása: 25 /38 Szinte 90 fokban nyílik a hátsó ajtó, így könnyű beszállni Szinte 90 fokban nyílik a hátsó ajtó, így könnyű beszállni Fotó megosztása: 26 /38 Hátul is tágas a CX-5-ös Hátul is tágas a CX-5-ös Fotó megosztása: 27 /38 Minden kézre áll Minden kézre áll Fotó megosztása: 28 /38 Szellőzőrostélyok a hátsó sor lábterében Szellőzőrostélyok a hátsó sor lábterében Fotó megosztása: 29 /38 A hátsó ülések fűtésének gombjai a könyöklőbe bújtak el A hátsó ülések fűtésének gombjai a könyöklőbe bújtak el Fotó megosztása: 30 /38 Sík padlójú, bő 500 literes csomagtartó Sík padlójú, bő 500 literes csomagtartó Fotó megosztása: 31 /38 1638 liternyi cucc fér itt el 1638 liternyi cucc fér itt el Fotó megosztása: 32 /38 Ügyes redőny a csomagtartóban Ügyes redőny a csomagtartóban Fotó megosztása: 33 /38 Kötelező apróságok a csomagtér aljában Kötelező apróságok a csomagtér aljában Fotó megosztása: 34 /38 Kötelező apróságok a csomagtér aljában Kötelező apróságok a csomagtér aljában Fotó megosztása: 35 /38 12 voltos aljzat a csomagtartóban 12 voltos aljzat a csomagtartóban Fotó megosztása: 36 /38 Hajtogatás után nem csípi be az övet a háttámla Hajtogatás után nem csípi be az övet a háttámla Fotó megosztása: 37 /38 Motor nyitja, csukja a csomagtartót Motor nyitja, csukja a csomagtartót Fotó megosztása: 38 /38 Manapság csak elvétve látni szívó benzinmotort új autóban Manapság csak elvétve látni szívó benzinmotort új autóban Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső Sok idő telt el a modell 2017-es generációváltása óta, de a CX-5 jól eltalált formája a mai napig hibátlanul működik, így különösebben nem kellett átszabni az autó vonalait, megjelenését. Maradtak a méretek is, – az autó hossza 4575 milliméter, szélessége tükrök nélkül 1845 mm, magassága pedig 1680 mm, tengelytávolsága 2,7 méter – csak az ilyenkor szinte megszokottnak számító hűtőmaszk újrarajzolás az, amit észre is lehet is venni rajta. Többet nem is érdemes rajta variálni, a rafinált mintájú hűtőmaszk, a lapostányérnyi márkaembléma, és a húzott lámpák is klasszul működnek a formatervben, az autó sportos hangulatú és pont annyira fenyegető, amennyire kell. Épp csak egy kicsikét. Méretre nagyjából a Honda CR-V, Toyota RAV4, Ford Kuga körül helyezkedik el a Mazda CX-5.

Belső A Mazdánál dolgozó tervezők többek között azért zseniálisak, mert képesek jó érzékkel, okosan kiválogatni és beépíteni az autóikba azokat a modern dolgokat, amik nem pokollá teszik vezetés közben a különféle berendezések, eszközök kezelését, hanem inkább megkönnyítik. Így a CX-5 utasterében nem találni kínkeservvel használható érintésérzékeny felületet, van helyette forgótárcsás, billenthető beviteli eszköz, nincsen animációkkal zsúfolt full digitális csilivilli műszerfal, de van praktikus head up display, és nincsen menübe elásott klímavezérlés, hanem nyomó és forgógombokkal lehet beállítani a kívánt hőmérsékletet, kapcsolni az ülésfűtést, szellőztetést, bármit. Mindezt úgy, hogy le sem kell venned a szemed az útról. Ha mégis valamit kéne találnom, amin még van mit finomítani, az csupán a kormányon lévő gombok lennének, amelyek használhatósága nem az igazi. Mivel a Mazda saját bevallása szerint elindult a prémiummá válás útján, nem meglepő, hogy a felhasznált anyagok minősége és a kidolgozás minősége is elsőrangú az autóban. A kárpitok kellemes tapintásúak, a felületek szépek, a varrások, illesztések pontosak és még a tekerőgombok fogása, működése is olyan jól kitalált, hogy mindet élvezet fogdosni, nyomkodni, tekergetni. Kényelmes üléseiben könnyen megtalálható a megfelelő vezető pozíció, hely pedig mindkét üléssorban van elég, még magasabb termettel is. A nagyvonalú helykínálat és a klassz anyagok mellett a belső másik jó tulajdonsága, hogy a hétköznapi használat is problémamentes benne. Van benne hely kisebb nagyobb holmiknak, akad USB port minden sorban elég, és az ülésfűtés sem csak az első sorban ülők kiváltsága. Csomagtartója jól rámolható, méretre 522 literes ötüléses változatban, a második sor üléseinek háttámláit akár a csomagtartóban lévő karokkal ledöntve pedig 1638 literesre alakítható, ahol sík felületre lehet elhelyezni a rakományt. Műszerfala fura hibrid, megvannak a klasszikus, mutatós részek is, baloldalon a fordulatszámmérő, jobbon a hűtőfolyadék hőmérsékletét és az üzemanyagszintet mutató, de középen már nagyméretű folyadékkristályos kijelzőn jelennek meg az éppen kiválasztott információk. A középkonzol fekvő formátumú, szélesvásznú kijelzőjének rajza jó felbontású, és kifejezetten szép a használt betűtípus is. A fedélzeti rendszeren már fut az AndroidAuto és a CarPlay alkalmazás is, a legfrissebb változatban pedig már vezetékkel sem kell összekötni az autót és a telefont a működéshez.

Technika Kicsit technikájában is kilóg a máshol fakóra lúgozott SUV kínálatból a Mazda CX-5, hiszen amellett, hogy a sok helyről kiátkozott dízelmotor is ott virít a kínálatban, a benzines változatok pedig aránylag nagy lökettérfogatú, szívómotorral készülnek. A választék benzines és dízelmotoros változataiból szinte mindegyik CX-5 elérhető kézi és automatikus váltóval is, csupán a legerősebbeknél szűkül be a választék az automatára. Hasonló a helyzet az összkerékhajtással is, amit akár kéziváltóval is lehet kombinálni, ha valaki éppen ilyen párosításra vágyna, egyedül a 184 lóerős dízel nem rendelhető elsőkerék-hajtással. Motorteljesítményben a benzinesek 165 és 195 lóerősek lehetnek, a kisebb teljesítményű motor 1998, a nagyobb 2499 köbcentis, szívómotor. Dízelből 150 és 184 lóerős található a listán, egyaránt 2191 köbcentiméterrel, de természetesen ezek már turbóval kiegészítve.

Vezetés Egy Mazdánál odafigyelnek olyan, a divatból lassan kimenő dolgokra is, mint az élvezetes vezethetőség. Persze helyén kell kezelni a dolgot, nem egy sportosabb, földközelibb építésű Mazdáról és a hozzá tartozó élményekről van itt szó, de mint szabadidőautó, kifejezetten klassz a CX-5 vezethetősége. A 194 lóerős szívóbenzinmotor kellő erőt ad a vezető keze, illetve lába alá, amitől a hatfokozatú automatikus váltó néha bizony zavarba jön. Normális közlekedésnél megpróbálja nagyon alacsonyan tartani a fordulatszámot, ami hirtelen gyorsításoknál okoz némi ideges kapkodást, mire meglesz a meglelő áttétel. Ezen kívül viszont minden élvezetes vezetés közben, a precíz, pontos, talán már a szükségesnél több visszajelzést is adó kormánytól a parádés futóművön át a kabin remek hangszigeteléséig. Persze kanyarban azért megérezni az 1,7 tonnát, meg a magas építést, hiszen bármilyen jó is a felfüggesztés, egy kis dőlés így is érezhető bent. Pláne, hogy az optimálisnál valamivel kurtább ülőlapú ülések oldaltartása is inkább csak átlagos, cserébe viszont hosszú távon is komfortosak. Megbízhatóan működnek a fedélzeti rendszerei is, az adaptív tempomattól kezdve a 360 fokos képet adó kameráig, tolatóradarig. Nyoma nincs benne az idegesítő hisztériának, ami egyre több modern autó sajátja. Fogyasztásán viszont meglátszik, hogy szimpla szívó benzinessel, méghozzá egy tekintélyes, 2,5 literessel van dolgunk, mert 10 liter alá csak országúton autózva, némi önfegyelemmel lehet csak becsúszni. Ott viszont akár a 8 literes limit alá is befér, aki a minél kisebb fogyasztást tűzte ki célul maga elé.

Költségek Jelenleg a legolcsóbb CX-5 13 155 000 forintba kerül, – ez a 165 lóerős benzines ára, elsőkerék-hajtással, kézi váltóval – ugyanez automatikus váltóval 14 415 000 forinttól vihető el, míg a legolcsóbb összkerékhajtású változatért 14 365 000 forintot kérnek el. A 194 lóerős benzines ára 15 819 000 forinttól indul, itt már nincs kéziváltós opció, és ugyanez még összkerékhajtással is kiegészítve 16 369 000 forintba kerül. A sima metálfény felára 137, a Gunmetal Grey 177, a Soul Red Crystal metál felára pedig 220 ezer forint a navigációért pedig 159 ezer forintot kérnek még el. A Mazda CX-5 és vetélytársai – Listaár, forint Honda CR-V AWD (145 LE) 13 499 000 Toyota RAV4 AWD CVT (175 LE) 14 850 000 Mazda CX-5 (194 LE) 16 369 000