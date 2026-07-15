A járműben ketten utaztak, mindkettőjüket a tűzoltók mentették ki a roncsból. A Heol beszámolója szerint a baleset után a kamion egyes részei a Budapest felé vezető oldalra is átrepültek, ezért mindkét irányban komoly forgalmi fennakadás alakult ki. A helyszínre gödöllői, hatvani és váci hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy összesen négy mentőegység érkezett a helyszínre, köztük mentőhelikopter is. A balesetben két ember szenvedett súlyos sérüléseket.

Az egyik sérültnél súlyos légúti égési sérüléseket állapítottak meg, a mentők a helyszínen biztosították a légutakat, majd ellátása után légi úton szállították kórházba. A másik sérültet életveszélyes állapotban találták meg: testének több mint 90 százaléka megégett, emellett végtagtöréseket is szenvedett. Őt mélyaltatás és azonnali életmentő beavatkozások után vitték kórházba.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A helyszínen készült felvételeken az látszik, hogy a kamion gyakorlatilag teljesen kiégett.

A papírgranulátum igen gyúlékony rakomány, ezért egy ilyen tűz nagyon gyorsan és intenzíven terjed, ahogy azt a videóban is látni.

Egy ilyen balesetnél még inkább számít, hogy a mentők és a tűzoltók milyen gyorsan tudnak a helyszínre érni. A feltorlódott forgalomban a járművezetőknek helyet kell hagyni a beavatkozó járműveknek. A mentősáv ilyenkor nem formalitás, hanem életmentő útvonal.