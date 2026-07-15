Hibás szoftver, rossz csavar, bizonytalan rögzítés, kamera- vagy légzsákprobléma – ezekből bőven akad minden évben a visszahívási listákon. Az amerikai hatóságoknál most felbukkant kampányra azonban talán még soha nem volt példa: összesen egy darab 2026-os Toyota Tundrát érint.

Nem egy széria, nem egy gyártási hét, nem néhány száz autó, hanem egyetlen pick-up került a listára.

A történet főszereplője valójában nem is maga a Toyota, hanem a Southeast Toyota Distributors, amely az Egyesült Államok délkeleti részén működő független Toyota-forgalmazó. A hivatalos jelentés szerint a 26V433 számú visszahívás oka az, hogy az érintett Tundrán nem megfelelő egy címke: a matrica nem pontosan azt mutatja, mennyi pluszsúlyt jelentenek az autóra utólag felszerelt kiegészítők.

Ez elsőre nevetségesen apró hibának tűnik, de az amerikai szabályozás ebben is szigorú. Ha a végső tanúsítás és az első értékesítés között olyan kiegészítő kerül az autóra, amely 45,4 kilogrammnál vagy a megengedett össztömeg 1,5 százalékánál nagyobb tömeget ad az autó száraz súlyához, akkor a terhelhetőségi adatokat módosító címkét kell elhelyezni az autón. Ráadásul ennek az adatnak egy százalékon belüli pontossággal kell tükröznie a ténylegesen hozzáadott tömeget.

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A hiba úgy derült ki, hogy egy kereskedő áprilisban jelezte: az egyik Tundrán olyan tartozékcsomag van, amely nem szerepel az autó átalakítási naplójában, vagyis a gyártási/felszereltségi dokumentációjában. A vizsgálat szerint a csomagot felszerelték, de valahogy törlődött az adminisztráció folyamán, így a kiegészítők tömegét nem számolták bele megfelelően a címkén szereplő adatokba.

A hivatalos indoklás szerint az autóra szerelt kiegészítők tömege önmagában nem lépi túl a pick-up megmaradt terhelhetőségét, vagyis nem arról van szó, hogy a jármű veszélyesen túl lenne pakolva kiegészítőkkel. A gond az, hogy pontatlan címke esetén a tulajdonos rossz adatból indulhat ki, és szélsőséges esetben túlterhelheti az autót, ami növelheti a baleset kockázatát. Balesetről, sérülésről vagy panaszról a forgalmazó nem tud.

A javítás ehhez mérten nem lesz bonyolult: a tulajdonos postán kap egy új, az adott autóra kiszámolt, pontos terhelhetőségi címkét, amelyet az eredeti módosító matricára kell ragasztania.

A sztori azért is különösen pikáns, mert a Tundrának mostanában nem hiányzik az újabb visszahívásos hírverés. A jelenlegi generáció 2022-es modellévtől van piacon, és a legnagyobb presztízsveszteséget a 3,4 literes, 389 vagy 437 lóerős, ikerturbós V6-os motor körüli problémák okozták: korábbi kampányoknál gyártási, megmunkálásból származó maradványok kerülhettek a motorba, ami a főtengelycsapágyak károsodásához, kopogáshoz, leálláshoz vagy akár motorhibához vezethetett.

Tudod, melyik volt valaha a legnagyobb visszahívás? Korábbi cikkükből kiderül: