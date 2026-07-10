Egy modern autó akár több tízezer alkatrészből épül fel. Nincs az a tökéletes minőség-ellenőrzés, amely mellett egy ilyen bonyolult szerkezetnél ne csúszhatnának be tervezési, fejlesztési vagy gyártási hibák. Amikor egy ilyen problémát azonosítanak, a gyártók és/vagy az érintett alkatrészek beszállítói a törvényben lefektetett feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, ami azt jelenti, hogy a problémával sújtott modelleket saját költségükön kijavítják.

Az Európai Unió minden héten publikálja a legfrissebb visszahívások listáját. Az aktuálisat alább olvashatod. Ha úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívások 2026. 27. hét

A részleteket a Galériában találhatod!