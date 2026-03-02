A pickup sofőr egy apróságról megfeledkezett amikor beállt a forgókefés mosóba: a platón maradt egy masszív tekercs drótkötél. Lehet kitalálod mi lett a vége, de ezt nehéz elképzelni.

Amikor a mosóberendezés felső és oldalsó keféi mozgásba lendültek, pillanatok alatt felkapták az acélhuzalt. Innentől nem volt megállás, a több méteres drótkötél feltekeredett a forgó hengerekre, mint valami ipari méretű horgászzsinór. A puha mosókefék hirtelen fényezésgyilkos fegyverré változtak. Nem sokkal később érkezett a következő autó, amelynek sofőrje mit sem sejtve gurult be az autómosóba.

Az eset jól mutatja, mennyire nem játék az automata mosó, és mennyire fontos ellenőrizni az autót, mielőtt beállunk. Egy otthagyott spanifer, létra, ponyvadarab vagy jelen esetben drótkötél nemcsak a saját autónkat, hanem a következő ügyfél járművét is veszélybe sodorhatja.