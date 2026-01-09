Európa-szerte megmutatja a tél az igazi arcát mostanság: rengeteg hó, súlyos mínuszok és erős szél nehezíti meg a mindennapokat, főleg a közlekedőkét. Ilyenkor nem csak az utak válnak csúszósabbá, de a hóátfúvások csökkentik a látótávolságot, nem beszélve a sózott, takarított utak velejárójáról, a koszos latyaktól, mely minden járművet elcsúfít.

Ilyenkor eszünkbe juthat, hogy le is lehetne takarítani az autót, másrészt azonban biztosak lehetünk abban is, hogy néhány kilométer múlva már látszatja sem lesz egy esetleges mosásnak. Mit érdemes ilyenkor tenni?

Alapvetően azzal nem teszünk rosszat az autónak, ha rendszeresen mossuk, és ez télen is igaz. Ha úgy érzed tehát, hogy lemosatnád vagy lemosnád a kocsidat, tedd csak, azzal ilyenkor nem hogy nem ártasz, de még segítesz a járműveden – persze csak akkor, ha betartasz pár jótanácsot.

Mind közül a legfontosabb, hogy extrém hidegben azért nem érdemes erőltetni a dolgot. -10 Celsius-fok alatt már nem sok mosó tart nyitva, legyen az kézi vagy automata, ráadásul itt már felütheti a fejét az autóra visszafagyó víz problémája, és a jéghideg felület, valamint a forró víz találkozásakor tapasztalható hősokk. Utóbbi károkat is okozhat, főleg az üvegfelületek lehetnek bajban.

Extrém mínuszokban tehát inkább kerülendő a kocsimosás, azonban olyankor, ha az autódat a környezetnél valamivel melegebb garázsban tartod, mindenképp takarítsd le. Az autó aljára, a kerekek környékére feltapadó, szép lassan olvadozó sós-havas latyak hajlamos kikezdeni a fényezést, a kasztnit és a féktárcsákat is.

A tisztaság a fényszórókra is ráfér, ezeken is durván megülhet a kosz télen, az ilyenkor jellemző rosszabb látási viszonyok közt pedig minden tett jól jön, ami javítja esélyeinket az úton. Modern autóknál elkélhet egy mosás a szenzorok megfelelő működése miatt is. A kamerák, illetve a radarok érzékenyek lehetnek a szennyeződésekre, a nem megfelelő működés miatt pedig nélkülözni kell az olyan segédrendszereket, mint a sávtartó, az adaptív tempomat vagy épp az adaptív fényszóró.

