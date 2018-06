Röviden – Mercedes-Benz A-osztály, W177 Mi ez? Negyedik generáció az egyterűszerű kiskocsiból sikkes kompakt autóvá cseperedő A-osztályból. Csak ötajtós készül belőle Kecskeméten, Rastattban, Mexikóban és Kínában, de követi őt a C118 kódú CLA is. Mit tud? Belül a dupla nagyképernyős sokkal drágább autóknál is menőbbnek hat a modern kor standardjai szerint, van hozzá ígéretes hangvezérlés továbbá kényelmes és sokkal tágasabb elődjénél. Mibe kerül? Egyelőre csak duplakuplungos automata váltóval kapható, 116-224 lóerő közötti motorokkal. A benzines A200 listaára 9 998 940, az A250-é 11 107 000, az A180d-é 9 463 000 Ft. A manuális A200 9 295 360 forintba kerülhet. Kinek jó? Nem nagy, de elegáns és praktikus autót keresőknek és persze azoknak, akik képtelenek leszakadni az autóba kiválóan integrálható okostelefonjukról.

Igazán jókor mutatta be a Mercedes-Benz az A-osztály negyedik nemzedékét. Jövőre az Audi és a BMW is leváltja kompakt autóját, jön továbbá a Golf nyolcadik és a Mazda3 negyedik generációja, amivel a prémiummárkáknak is számolniuk kell. A W177-es Mercedest először vezettük hazai földön, a fővárosból a kecskeméti gyártóbázisig vezető úton és vissza.

Külső

2012-ben, az elődöt látva sok ügyfél úgy érezhette, hogy ez lehet ugyan jó autó, de biztosan nem jó A-osztály. Az egyterűs vonalat ugyanis sportos ötajtósra cserélte a gyár, a magas építéshez ragaszkodóknak át kellett ülniük a B-osztályba vagy márkát váltaniuk. Ám a 18 centivel alacsonyabbra vett típus átpozicionálásán sokkal többet nyert, mint veszített a Mercedes.