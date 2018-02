Ábécé-sorrendben írom, az Audi, a BMW, és a Mercedes olyannyira könyöklős-fejlesztős küzdelmet vív „a világ első számú prémium márkája” címért, hogy közben mindenki mást messze lehagy. Az eladott járművek számán alapuló versenyben tíz éve a Merci harmadik volt, pár éve stabilan első. A trióból leginkább hozzá kapcsolható a luxus jelző, ám a dobogó tetejét nem a szuperokos szedánjainak köszönheti, hanem a legolcsóbb, legkisebb, és – eddig – legegyszerűbb modelljeinek. Kompaktokból 620 ezer darabot adott el tavaly a márka, az S-osztályból 80 ezret.

Ha már így alakult, a Mercedes vezetése olyat húzott, amiről nyugodtan le lehet írni: nem látott hasonlót az autóipar. A cég értékesítéseinek meghatározó részét adó A-osztályt (meg majd nyilván a tesókáit), azaz a legkisebb autóit is telepakolja olyan innovációkkal, amelyek teljesen újak a kompakt kategóriában. Hangzatos, de igaz, sok mindent az S-osztályból zsúfolnak be az ötajtósba, amivel – ha követik a többiek – a Mercedes radikális tudásbővítést erőltethet rá a kategóriára, amely mifelénk népszerűbb. Pontosabban megfizethetőbb.

Egy magyar nyertese máris van a változásnak, a kis méretű Mercedeseket gyártó Kecskemét. Az új A-osztály amszterdami bemutatójának nagy színpadán Dieter Zetsche 500 újságíró előtt bejelentette, hogy Finnországtól Mexikóig öt helyszínen, közte Magyarországon gyártják majd. Két órával később ugyanott, ám a buli italozósabb végén, szűk körben, Peter Zischka gyártásért felelős menedzser azt is elmondta a maroknyi magyar újságírónak, hogy ez a B-osztály kivezetését jelenti a kiskunsági gyárból, amely a most zajló bővítés közben is már az új sztármodellre fókuszál.

Vezetni olyan két hónap múlva tudjuk az újdonságot, nézzük meg, milyennek tűnt álló helyzetben. Már amikor hozzá lehetett férni.

A statikus bemutatókon megismert közelharc az autóért ezúttal a szokásosnál is keményebb volt. Márciustól lehet rendelni idehaza az A-osztályt, a sorozatgyártás hivatalosan április környékén indul, de az előszériás példányok már készülnek Kecskeméten

Külső

Első ránézésre jóval terebélyesebbnek tűnik elődjénél, pedig a számok nem mutatnak szemöldökfelhúzó méretnövekedést, talán csak hosszban. Köztudottan egyik gyengéje volt a kifutó harmadik generációnak a hátsó tér, bár minden dimenziójában nagyobb az újdonság, a forradalom nem itt zajlott. A 4419 milliméter hosszú (korábban 4299), 1796 széles (1780) és 1440 magas (1433) kasztnit az eltüntetett powerdome-ok miatt a motorháztető ugyanúgy szélesíti optikailag, mint a hátsó kerekek feletti vállak és a kifelé szélesedő lámpák.