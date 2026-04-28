Egy igazán menő pumát matricáztak fel az egyik hazai Gripenre, amely kifejezetten a NATO Tiger Meet nemzetközi gyakorlat miatt készült el. A művészi munkát az egykori Légijármű Javítóüzem szakemberei végezték, akik közel három héten át dolgoztak a különleges megjelenésen.

A cél nemcsak az volt, hogy feltűnő legyen a gép, hanem az is, hogy a magyar légierő méltó módon képviselje magát a május 4–16. között megrendezett eseményen.

Fotók: honvedelem.hu

A munkafolyamat számokban:

10 kg festék,

40 tekercs maszkolószalag,

80 méter takarópapír,

13 ív szabásminta,

40 méter dekorfólia,

és egyetlen 20 perces fújás mögött akár 15 óra előkészítés.

Mi az a NATO Tiger Meet?

Ez egy évente megrendezett, különleges gyakorlat a légierő számára, amelyen azok az egységek vesznek részt, amelyek jelvényében valamilyen nagymacska – jellemzően tigris – szerepel. A látványos festések mögött azonban komoly szakmai tartalom van: a résztvevők közös légi hadműveleteket gyakorolnak, fejlesztik az együttműködést, és összehangolják a különböző országok harcászati eljárásait.

Az egyedi festések ugyanakkor a rendezvény hagyományos és látványos elemei, ahol minden résztvevő igyekszik valami emlékezeteset alkotni – ebbe a sorba illeszkedik a magyar Gripen pumás dizájnja is.

Mi köze a pumának a magyar légierőhöz?

A Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. “Puma” Honi Légvédelmi Vadászrepülő osztálya – majd ezred – 1944. május 1. – 1945. május 5. között teljesített szolgálatot. Sokszor csak mint “A Puma” említik, az egység jelvénye után. A Puma ezred pilótái a háború végén amerikai hadifogságba kerültek, ami részükre szerencse volt a Gulágot, vagy esetleg kivégzést jelentő szovjet hadifogsághoz képest. Más kérdés, hogy a kommunista hatalomátvétel után a magyar királyi légierőben szolgált pilótákat igen negatív színben tüntették fel a szovjet gépek lelövése miatt. Így várható volt, hogy a vörös terror sok magyar pilótát is elér.

Ezt előre megsejtve nem egy pilóta választotta a letelepedést különböző nyugat-európai vagy amerikai országban. Az itthon maradtak közül sokan börtönbe kerültek, néhányan közülük bele is haltak a börtönévekbe, de volt, akit kivégeztek. A többiek veréseket, kínzásokat elszenvedve, rövidebb-hosszabb idő után szabadultak.

A Puma név és jelvény 1988-ban éledt fel újra, amikor a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis 1. vadászrepülő százada a Puma nevet vette fel. Akkor MiG-21-gyel, majd 1994-től MiG-29-cel repültek. A MiG-29-ek nyugdíjazása után jelenleg a svéd JAS 39 Gripennel repülnek, amilyen a fenti galériában is látható.

A különleges festés alatt egy modern, többfeladatú harci repülőgép dolgozik. A Gripent a Saab fejlesztette, kialakítására a deltaszárny és az előre helyezett kacsaszárnyak jellemzők, amelyek kiváló manőverezőképességet biztosítanak. A hajtásról egyetlen Volvo Aero RM12 sugárhajtómű gondoskodik, amely alapból 53 kN tolóerőt ad le. Amikor azonban szükség van rá, az utánégető bekapcsolásával ez az érték 80,5 kN-ra növelhető.

Fegyverzet terén is sokoldalú: a gép alapfelszereltségéhez tartozik a 27 mm-es Mauser BK-27 beépített gépágyú, emellett többféle légiharc-rakétával, radarvezérelt fegyverekkel, levegő–föld eszközökkel – például AGM-65 Maverick irányított rakétákkal –, valamint GPS- és lézervezérelt bombákkal is felszerelhető.

A magyar Gripenre festett puma egy erős, jól felismerhető vizuális üzenetet, amely mögött komoly szakmai teljesítmény áll – mind a levegőben, mind a földön dolgozó csapat részéről.