Az ukrán fegyveres erők légierője egy személygépkocsival való ütközés miatt elvesztett egy MiG-29 vadászgépet – írja egy orosz haditechnikával foglakozó, magyar nyelvű Facebook-oldal.

Az incidens 2021. március 10-én, szerdán történt a Kijev melletti Vaszilkov katonai repülőtéren, a 40. harcászati repülési dandár bázisán. Az ukrán sajtó publikációi szerint az ukrán fegyveres erők tisztje ittas állapotban, a Volkswagen Touran személygépkocsit vezetve a repülőtér élére hajtott, ahol az ukrán légierő MiG-29-es vadászgépét pont ekkor a parkolóba vontatták. Az ütközés következtében tűz ütött ki, amelyet a repülőtéri szolgálatok erői eloltottak.

A repülőgép hajtóműve hő- és mechanikai sérüléseket szenvedett, valószínűleg le fogják írni.

Ukrajna számára még egy vadászgép vesztesége is meglehetősen érzékeny, figyelembe véve azok kis számát és műszaki állapotát. Nagyon kevés lehetőség áll rendelkezésre a repülőgép helyreállítására, mivel nincsenek eredeti alkatrészek, és maga a vadászgép szinte kimerítette erőforrásait.

A MiG-29-es a Mikojan tervezőirodában a szovjet honi légvédelem számára kifejlesztett kis hatótávolságú elfogó-vadászrepülőgép, amely korlátozottan földi célok támadására is alkalmas volt. A későbbi típusváltozatok már a szárazföldi célok elleni támadásra is képesek. A gép 1986-ban a finnországi Kuopio Rissala légitámaszponton, hat gép látogatásával mutatkozott be a nyilvánosság előtt.

A kilencvenes évek elején a Magyar Honvédséghez is vásárolt 22 darab MiG-29-es vadászgépet, amelyet a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred kötelékébe helyeztek.