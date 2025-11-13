Felbolydultak a repülők fotózásával foglalkozó online csoportok a minap, ugyanis ritka vendég érkezett Ferihegyre: egy magyar állományban lévő Gripen tartott Svédországból hazafelé, de a rossz idő miatt végül Budapesten szállt le a kecskeméti bázis helyett – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

Hozzátették, hogy Ferihegyen 3500 méteres volt a látótávolság, Kecskeméten pedig alig 400, szóval vélhetően a köd nehezítette volna meg a pilóta dolgát a leszállásnál, ezért döntött úgy, hogy leteszi a gépet budapesti reptéren. A JAS 39 típusú Gripen az éjszakát Ferihegyen töltötte, mert nem javult az idő.

A gép a gyártó országba, Svédországba repült javításra Kecskemétről. Hivatalosan legalább 500 méter látótávolság kell egy repülő biztonságos landolásához. A Gripen tapasztalt pilóta amíg tudott, időzött Kecskemét fölött, de minimálisra csökkent a látótávolság, és nem javult. Végül az a megoldás született, hogy a gép Ferihegyen szállt le – írta a Baon.hu.

A közösségi oldalakon több kommentben is írták, hogy egy ilyen kvalitásokkal rendelkező pilóta simán le tudott volna szállni – csakhogy ez nem így működik.

“Le tudott volna szállni, de a szabályok KÖTELEZETTSÉGEK, nem pedig lehetőségek. Ha a látótáv az ILS/repülőgép/pilóta hármas valamelyikének minimumánál alacsonyabb, akkor TILOS leszállni, és ez nem akarat kérdése” – fogalmazott egy szakértő.

A deltaszárnyú, magassági kormányként funkcionáló kacsaszárnyakkal és függőleges vezérsíkkal ellátott JAS 39-et egyetlen sugárhajtómű “tolja” a levegőben: a Volvo Aero RM 12 egység. Köszönhetően annak, hogy több levegőt szív be az égéstérbe, nagyobb, 53 kN tolóerőt biztosít, de ha gyorsításra vagy nagyobb teljesítményre van szükség, az utánégető bekapcsolásával az értékre 80,5 kN-re tornázható fel.

Ami a fegyverzetet illeti, a magyar specifikációjú modellek többféle légiharc- és levegő-felszín fegyverzettel kompatibilisek. Az alapfelszerelés részét képezi a 27 mm Mauser BK-27 típusú belső ágyú, emellett rövid hatótávolságú infravezérelt rakétákkal, közepes és széles hatótávolságú radarvezérelt rakétákkal, levegő-felszín fegyverekkel (AGM-65 Maverick típusú irányított rakétákkal), GPS- és lézervezérelt bombákkal, valamint fegyverzet-támogató konténerekkel is rendelkezhetnek.

