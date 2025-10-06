Október elején szinte pezsegtek a közösségi média repüléssel foglalkozó csoportjai, amikor egy olyan gép húzott át a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felett – majd landolt is – amilyet már nem sűrűn lát az ember a levegőben.

A Red Bull Douglas DC-6B gépe egy nyereményjáték keretein belül érkezett hazánkba, erősítette meg az üdítőitalokat gyártó Rauch, amely szintén a bikás brand szárnyai alatt tevékenykedik. Öt és fél órán keresztül tartózkodott nálunk.

Íme az ominózus áthúzás, amelyet számos spotter megörökített – tényleg méltóságteljes ez a repülőgép:

🎥🎥🎥 Red Bull Douglas DC-6B alacsony áthúzása a 13R futópálya felett. Baladincz Bendegúznak köszönjük a felvételt!👏 Közzétette: AIRportal.hu – 2025. szeptember 27., szombat

A DC–6 a Douglas Aircraft Company (USA) által fejlesztett négymotoros, alsószárnyas, túlnyomásos kabinnal ellátott utasszállító repülőgép. A prototípus első repülését 1946. február 15-én hajtotta végre. Megbízhatósága és gazdaságossága miatt nagyon kedvelt volt az ötvenes években, összesen 703 példánya készült belőle 1946 és 1959 között, katonai és polgári célokra egyaránt alkalmazták.

Nézd meg galériánkat:

8 fotó

4 darab Pratt & Whitney R–2800–CB17, egyenként 2500 lóerő teljesítményű 18 hengeres, kétkoszorús csillagmotor kapott helyet a szárnyak alatt. Utazósebessége 507 km/óra, hatótávolsága durván 4800 km. Ez a repülőgép volt az utolsó nagy kapacitású dugattyús motoros utasszállító. A hatvanas években a sugárhajtású utasszállítók (Boeing 707, Douglas DC–8, Convair 880/990, Sud Aviation Caravelle) elkezdték kiszorítani a dugattyús típusokat az utasforgalomból, így a DC–6-ot is.

A ma már a Red Bull Flying Bulls kötelékén belül szolgálatot teljesítő, ezüst-vörös-kék példány a jugoszláv állami légitársaságnál kezdte pályafutását, de hamarosan egészen különleges feladatot kapott: Josip Broz Tito, Jugoszlávia vezetője személyes utazásai hoz alakíttatta át luxuskivitelű elnöki géppé. A DC-6B fedélzetén miniszterek, diplomaták és hírességek utaztak, a korszakra jellemző eleganciával.

Tito halála után a gép parkolópályára került, majd új gazdára talált: 1975-ben Kenneth Kaunda, Zambia elnöke vásárolta meg, és évekig államfői szolgálatban maradt. Végül azonban a DC-6B Lusakában, egy reptér szélén, elhagyatottan rozsdásodott, míg egy namíbiai légitársasági tulajdonosa, Chris Schutte rá nem talált. Ő kezdte meg a restaurálást, de a valódi újjászületésre csak 2000-ben került sor, amikor a Flying Bulls szakemberei egy afrikai repülési magazinban felfigyeltek a különleges gépre.

Itt pedig a budapesti felszállás utáni pillanatok:

A Malév ugyan nem üzemeltette a típust, azonban a Liszt Ferenc repülőtéren már korábban is járt ez a gép, méghozzá 2013-ban, és a május elsejei rendezvényeken tartott légibemutatót.

