A főváros felett áthaladó viharos időjárása miatt zárhatták le hétfőn a budapesti repülőteret, amelyről az Időkép is beszámolt közösségi oldalán. További, repüléssel foglalkozó források szerint:

a repülőtér zárva, újranyitás időpontja nem ismert,

állítólag egy helyen a reptér kerítése is sérülhetett, végül ez vezetett a reptérzárhoz – de ez nem megerősített információ. A repülőtér szakemberei állítólag dolgoznak rajta, hogy elhárítsák a problémát.

Cikkünk írása közben a Budapest Airport is megerősítette a hírt

Közleményük szerint a kifutópályákra törmelék került, ezért a pályákat lezárták és takarítják, a 2A terminál pedig beázott, ezért kiürítették. Hozzátették, hogy személyi sérülés nem történt. A reptér átmenetileg zárva.

„Az elmúlt fél órában lezajlott heves zivatartevékenység a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is érintette. A futópályákra kerülő törmelék miatt a pályákat biztonsági okokból lezárták, a repülőtér üzemelése átmenetileg felfüggesztésre került. A 2A Terminál induló csarnoka részben beázott, ezért az épületrészt kiürítették. Személyi sérülés nem történt, jelenleg kárfelmérés zajlik. Minden utasfelvétel a 2B terminálon történik. A vihar a környező utakat is érintette, kérjük, indulás előtt tájékozódjanak az esetleges forgalmi változásokról.” – olvasható a Budapest Airport közösségi oldalán.

A reptér weboldala, a bud.hu is elérhetetlen jelenleg, valószínűleg most minden utas innen akar tájékozódni és nem bírták a szervek a túlterhelést.

Jelentős károkat okoz a vihar a Balaton körüli vasúti pályán és több más dunántúli vasútvonalon is – közölte a Mávinform hétfőn. A balatoni, valamint a győri fővonalon is pótlóbuszokra kell átszállni. Mint írták, a 150-170 km/órás sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is.

Az átvonuló vihar a Dunától keletre eső országrészben is nehezíti a vonatközlekedést hétfő délután, több vonalon csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a járatok. De országszerte vannak fennakadások, jelentős késések.