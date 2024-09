Bécs már elesett – erről már részletesen beszámoltunk -, miközben a Duna vízszintje tovább emelkedik. Ez semmi jót nem jelent a magyarországi folyószakaszra nézve, különösen azért, mivel a magyarországi árvízi kitettség jóval nagyobb, mint nyugati szomszédunké.

Magyarország vízkár-veszélyeztetettségét alapvetően meghatározza az, hogy a Kárpát-medence legmélyebb részén fekszik, és így a környező hegyvidékek vízgyűjtőhelye. Ezzel időről-időre meg kell közdenünk és most mutatunk néhány járművet, amik sokat segítenek a bajban, nem csak nálunk…

PTSZ–M közepes lánctalpas úszó gépjármű

A magyar honvédség csak „Táltosknak” becézi ezt a kétéltűt, amely részt vesz a árhullám okozta vészhelyzet kezelésében. Jelenleg Pilismarótra tartanak a PTSZ-M honvédségi járművek.

Ezeknek a monstrumoknak a rakterében komplett járművek is elférnek, homokzsákok, mentett értéktárgyak, vagy emberek. Vízen 10 tonna összsúlyig terhelhető. Ez a jármű katasztrófavédelmi helyzetben egyaránt alkalmazható szárazföldön és vízen.

A szárazföldön, kiviteltől függően 40-60 km/órás tempó elérését V12-es, 350 lóerő teljesítményű, és 1750 Nm csúcsnyomaték leadására képes dízelmotor szavatolja.

Mi-8 és Mi-17 helikopterek

A hétvégén tetőzik az áradás Magyarországon és a honvédség mintegy 12 ezer embert ad a munkálatokhoz, Pintér Sándor belügyminiszter pedig a napokban belengette, hogy akár helikoptert is bevetnek, ha szükséges. Nem ez lenne az első alkalom, hogy helikopterek segítenek a hatékonyabb árvízvédelemben.

2013-ban a Dunán lefolyó hatalmas vízmennyiség rekordméretű árvizet ígért Magyarországon, ennek megfelelően nagy erőkkel kezdték meg a felkészülést a védekezésre, amelyben két Mi-8-as és két Mi-17-es helikoptert is bevetettek. A védekezés intenzív egy hete alatt 192 felszállást, 500 súlyemelést és 101 repült órát teljesítettek és szolgáltak ki. Ahogy a vízügyesek mondták: egy helikopter kétezer ember munkáját volt képes kiváltani azzal, hogy rövid idő alatt nagy tömeget tudott mozgatni, ráadásul olyan helyre ahova más eszköz esetleg nem jut el – számolt be róla a védekezés 10. évfordulóján a Air Base blog.

Naffco Unimog

Az Arab-félsziget egész évben forró és száraz sivatagi klímával rendelkezik. Ám a nyári hónapokban, júniustól szeptemberig, hirtelen, rendkívül heves esőzések áraszthatják el az egész térséget. Ilyenkor olyan speciális járművekre van szükség, amelyek könnyedén megbirkóznak a változatos terepviszonyokkal és magas vízszintekkel. Ilyen a dubaji székhelyű NAFFCO által épített Unimog mentőjármű is.

2019-ben a Közel-Keleten lezúduló heves esőzések több nagy területet is elárasztottak. Az utak és közlekedési útvonalak gyorsan járhatatlanná váltak, és egész városok voltak elzárva a külvilágtól. Ekkor vetették be a fotók látható speciális járművet.

Ez az Unimog akár 1,2 méter mély vízben is tud haladni, dízelmotorja 218 lóerős. A kabinban akár hat fő is kényelmesen elfér, plusz minden felszerelésük. A felszerelés része egy 3 méter hosszú, felfújható mentőcsónak is, amit egy speciálisan kialakított rámpa segítségével gyorsan ki lehet pakolni szükség esetén. A jármű elején és hátulján található hidraulikus csörlők 6 tonna húzóerővel bírnak. A 6 méter magasra kinyújtható teleszkópos fényoszlop biztosítja a környezet megfelelő megvilágítását.

És fel van szerelvek két nagy teljesítményű szivattyúval is, amely együttesen 24 ezer liter vizet képes percenként átpumpálni.

Steinbock 2,5 Y4

2021-ben a német hadsereg katonákat és speciális katonai járműveket vezényel a nyugat-németországi árvíz sújtotta területek megsegítésére. Ott vetetették be ezeket a „harci” targoncákat is, amelyek nem csak az iszap eltakarításában segédkeztek, de 2,5 tonna súlyig tudnak emelni különböző dolgokat. Ezeket a targoncákat egyébként 1983-ban rendszeresítették a német haderő építőipari és rakodó eszközei közé.

PiPz 2A1 Dachs

Szintén a fent említett németországi árvízhelyzetben vetették be ezt a daruval felszerelt lánctalpast, amely a Leopard 1 Nyugat-Németországban kifejlesztett és gyártott közepes harckocsi átalakított változata, kimondottan kármentési, építési feladatokra rendszeresítve.

A daru végén, a kanál alatt elhelyezett csörlővel akár az útra, vagy járművekre dőlt fákat is könnyedén arrébb tudták mozgatni.