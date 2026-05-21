Jövőre lesz huszonöt éve, hogy a Ram (akkor még Dodge) belepakolta a Viper 8,3 literes V10-es motorját egy pickupba. A limitált példányszámú SRT-10 nem azért volt különleges, mert brutális (506 LE) teljesítményre volt képes, hanem mert ezt egy közútra hangolt futóművel társította.

Ezt a tradíciót viszi most tovább frissen bemutatott a RAM 1500 Rumble Bee SRT, amelyet kifejezetten arra találtak ki, hogy sofőrje ne csak fizikailag, de dinamika dolgában is a forgalom fölébe magasodhasson.

Azt gondolnánk, a hajtáslánc ebben a legnagyobb dobás, de nem: a 788 lóerős, kompresszoros 6.2 V8 már eddig is kapható volt a TRX SRT pickupban, amelyet azonban terephasználatra optimalizáltak.

Itt viszont mindent alárendeltek a közúti menetdinamikának. Módosították a létraváz kialakítását: 33 centiméterrel csökkentették a tengelytávot, és ennek révén 10%-kal növelték a hajlítási szilárdságot.

A nyomtáv elöl 173, hátul 178 mm-rel szélesebb, mint a mezei 1500-ason, a független első, merev tengelyes hátsó futóművet szériakivitelben feszes hangolású légrugókkal társították. A hasmagasság versenypálya (igen, versenypálya) üzemmódban 38 mm-rel leültethető. Ez a Track módus megengedőbb ESP beállításokat, módosított gázreakciókat, egyedi fék- és kormánybeállításokat is aktivál. Az adaptív lengéscsillapítókat a Bilstein szállítja, az oldalirányú gyorsulás maximuma 0,89 g.

A fékrendszer erősebb, mint amit a RAM valaha épített: elöl 410 mm-es tárcsákat és hatdugattyús nyergeket kapunk.

Az összkerékhajtás gombnyomásra hátsókerék-hajtásra vált, amelyben egy további gomb megnyomásával a vezérlés engedélyezi a driftelést és a kerekek kipörgetését. Az autó rajtautomatikát is kapott, amely a kormánykerékről aktiválható.

A sportos hangolás dacára a RAM 1500 Rumble Bee SRT megőrizte haszonjárműves értékeit: vontatni 4 tonnát tud, platója 515 kilóval terhelhető.

Sportautó nem boldogulhat komoly aerodinamikai csomag nélkül, és ez itt is így van – muszáj is, hiszen a pickup végsebessége 274 km/óra. A Rumble Bee SRT 3,4 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 96 km/órára, a negyed mérföldet 11,6 másodperc alatt futja meg.

A leszorítóerő fokozásáról olyan elemek gondoskodnak, mint az első splitter vagy a 8 centis hátsó szárny, míg a hűtőmaszkon beáramló levegő egy részét a fékekhez vezetik, így javítva azok terhelhetőségét.

A mérnököknek át kellett tervezniük a platófedelet, hiszen a széria vászonanyagot megcincálják a légörvények, és ha már kemény szegmensekből álló borítást terveztek, arra is ügyeltek, hogy ennek kialakítása tovább növelje a leszorítóerőt.

A sportpickup egyedi megjelenése nem merül ki az agresszív színkombinációkban: a külső tükrök kisebbek, konzoljukat lerövidítették. Az ültetett futómű miatt nincs szükség fellépőre. A hátsó abroncs 325 mm széles – a márka történetében csak a Dodge Viper hordott ennél nagyobb hátsó gumit.

A Rumble Bee egyébként két kisebb motorizáltságú, gyengébb, lassabb kivitelben is elérhető – az alapverzió egy 400 lóerős, 5,7 literes V8-as motort kapott, míg a Rumble Bee 392 6,4 literes V8-asa 477 lóerős –, ám gyanítható, hogy a vevők jelentős része nem lesz fogékony a félmegoldásokra, és inkább a csúcsmodellre szavaz.