Annak az esélye, hogy egy átlagos hétköznapon szembetalálkozzunk a Lamborghini egyetlen V12-es csúcsmodelljével finoman szólva is csekély. Annak a valószínűsége pedig, hogy rögtön kettő is ugyanabban a kereszteződésben, ugyanazon a napon váljon totálkárossá, már a statisztikai lehetetlenség kategóriáját súrolja. Mégis pontosan ez történt Houston mellett.

Egy világoskék Lamborghini Aventador S szó szerint a felismerhetetlenségig égett, míg tőle nem messze az utódmodell, egy lila Revuelto parkol, brutálisan összegyűrt orr-résszel. A Cy-Fair tűzoltóság hivatalos jelentése szerint a kiérkező egységek „két balesetet szenvedett Lamborghinit találtak, melyek közül az egyik lángokban állt”. A jelenleg rendelkezésre álló információkból egyelőre nem egyértelmű, hogy a két olasz szupersportkocsi fizikailag is egymásnak ütközött-e, vagy esetleg ugyanott, ugyanúgy hibáztak.

A történet egyetlen, ám annál fontosabb jó híre, hogy mindkét sofőr a saját lábán hagyta el a helyszínt, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Ami a technikát illeti, a pusztítás mértéke megdöbbentő. Az Aventador S húzta a rövidebbet: a karosszériaelemek szinte teljesen leolvadtak. A tűzoltóknak a lángok megfékezéséhez meg kellett bontaniuk az orr-részt, és a beszámolók szerint az egyetlen megmenthető alkatrész az első lökhárító és a fényszórók párosa maradt.

A baleset másik résztvevője egy erősen módosított Revuelto volt. Ez a konkrét példány egyedi lila fényezéssel (vagy fóliával) és egyedi, kovácsolt könnyűfém keréktárcsákkal gurult az utakra. Bár bizonyos szögekből a hibrid csúcsmodell viszonylag érintetlennek tűnik, a frontrészről készült fotók kíméletlen valóságot mutatnak: az orr-rész szinte teljesen megsemmisült, a bal első kerék és a futómű lengőkarjai pedig egészen az utastérig nyomódtak hátra.

Az egyedi specifikáció és a szélvédőn lévő matrica arra utal, hogy a Revuelto a houstoni IYKYK Garage nevű műhelyhez köthető. Bár a cég közösségi oldalain még nem reagált a balesetre, nagyjából négy hónappal ezelőtt bejelentették egy kísértetiesen hasonló jármű megvásárlását.

A károk számszerűsítése igazi hidegzuhany, különösen a magyarországi árakhoz viszonyítva.

Lamborghini Aventador S: Az amerikai piacon jelenleg használtan is 420 000 és 500 000 dollár között cserél gazdát, ami átszámítva nagyjából 150-180 millió forintot jelent.

Lamborghini Revuelto: A legújabb, V12-es plug-in hibrid csúcsmodell árcédulája ennél is vaskosabb, jellemzően 600 000 és 700 000 dollár (körülbelül 215-250 millió forint) között mozog.

Ha csak a két autó alapértékét adjuk össze – teljesen figyelmen kívül hagyva a méregdrága utólagos módosításokat és az egyedi felniket –, az anyagi veszteség akkor is könnyedén áttöri az egymillió dolláros, azaz a 360-400 millió forintos lélektani határt.

A baleset pontos kiváltó oka egyelőre tisztázatlan, a hatóságok kiérkezésekor az Aventador már lángokban állt. A közösségi médiában felbukkant szemtanúk beszámolói szerint a két Lamborghinit az autópályán egy piros pickup kísérte, amelyből fotózták vagy videózták a szuperautókat. Bárhogyan is történt, a legfontosabb, hogy a résztvevők túlélték, és elmesélhetik a történetet – még ha a biztosítójuk nem is fog mosolyogni a részleteken.